La vida amorosa de Armando Manzanero Un sinfín de parejas se enamoraron escuchando los éxitos románticos de Armando Manzanero. ¿Quiénes fueron los grandes amores del cantautor mexicano? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de la muerte de Armando Manzanero —el creador de éxitos musicales como "Somos novios", "Pero te extraño" y "Esta tarde vi llover"— ha roto muchos corazones. El cantautor mexicano era adorado por millones de fanáticos a nivel mundial. El ícono de la música romántica nos hizo soñar con sus composiciones, pero poco se sabe sobre sus musas. ¿Quienes fueron sus grandes amores? Su viuda es Laura Elena Villa, con quien se casó en el 2014 y era 36 años menor que él. “El amor de mi mujer yo creo que es el amor más precioso que puede haber, la historia mía y de mi mujer es bella”, contó en el programa Esta noche Mariasela. Villa habló con Ventaneando sobre la crisis de salud de Manzanero, quien falleció a sus 85 años de coronavirus. "Él tenía un teléfono, me hablaba a mí, 4 de la mañana, 6 de la mañana, a sus hijas y eso le traía quitarse la mascarilla y, de alguna forma, se alteraba", contó al programa sobre sus últimos días en el hospital. "Esta enfermedad hemos aprendido que es como una rueda de la fortuna, hay días y horas que están mucho mejor todos los pacientes y de momento hay cambios". Image zoom Armando Manzanero y Laura Elena Villa | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposa reveló que Manzanero tenía problemas de respiración y de ansiedad. "Por el estado ansioso en el que entraba...se angustiaba en las llamadas y le generaban un poco menos de oxígeno", dijo Villa, quien estuvo con el artista hasta el día de su muerte. Image zoom Armando Manzanero y Laura Elena Villa | Credit: Medios y Media/Getty Images Su primera esposa fue María Elena Arjona Torres, su primer gran amor, con quien se casó en 1957. Con María Elena tuvo cuatro hijos: Martha, María Elena, Diego y Armando. Tenían 14 años cuando se conocieron y se casaron después de seis años de noviazgo, reporta Quien. Si bien se divorciaron en 1970, mantuvieron una hermosa amistad. Image zoom Credit: Mezcalent.com Su segunda esposa fue María Teresa Papiol Mirassou. Estuvieron casados siete años, de 1991 hasta 1998. Se ha reportado que la conquistó con sus canciones. Su tercera esposa fue Olga Aradillas. Su matrimonio duró cuatro años —de 2002 a 2006— y estuvo lleno de polémica. Ella lo demandó por violencia doméstica y él la acusó de robarle una camioneta. Según reporta Quien, ella probó que era inocente del robo y él fue exonerado en el juicio por violencia doméstica al demostrar que las acusaciones eran falsas. Image zoom Armando Manzanero y Gloria Aradillas | Credit: Luis Guerra/The Grosby Group También se reporta que tuvo una relación amorosa con Gloria Caballero y que llegaron a casarse, pero la relación duró solo siete meses. Con la cantante y actriz Susana Zabaleta tuvo un sonado romance. Ella le dedicó un amoroso mensaje en Instagram después de su muerte. "Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Manzanero…de volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto. Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas. Me quedo con el brillo de su mirada al ver cuánto amaba a sus nietos, a sus hijos. Saboreo esas horas en su cocina o en la mía, mientras preparaba cosas deliciosas y me compartía sus secretos para que los alimentos supiesen mejor. Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites. Me quedé con las ganas de hablar y hablar del amor, de nuestros amores que fueron tantos. ¿Sabe una cosa Maestro? La música sin usted ya no será lo mismo porque el amor ha perdido hoy su más grande inspiración. Buen viaje, ya nos volveremos a encontrar, se lo aseguro", escribió Zabaleta.

