¿Armando Araiza cambia la actuación por la psicología? Armando Araiza logró superar sus problemas personales; por ello, ahora quiere compartir su experiencia para ayudar a otras personas y lo hace a través de un novedoso método. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por mucho tiempo, Armando Araiza fue presa de la adicción al alcohol. Ahora, tiene 30 años que “decidí dejarlo” y quiere aprovechar esta vivencia personal para apoyar a otros. Así, unió fuerzas con la psicóloga Estela Durán para crear un método profesional, bautizado por ellos como Terapia breve, cuyo fin es ayudar a enfrentar conductas adictivas y autodestructivas; y también poder lidiar con problemas de ansiedad, depresión, entre otras. “Ha sido una fórmula que, hasta donde sé, no existe. Hasta que la empezamos a llevar a cabo, hace cinco meses, desde lo de la pandemia”, explicó Araiza a People en Español. “Es un método para conductas en cualquier tipo de relaciones interpersonales, profesionales, familiares, de pareja. Es una experiencia de vida, llena de cambios de juicios y actitudes”. RELACIONADO: Armando Araiza, así es su vida actual tras ocho años alejado de las telenovelas Image zoom Cortesía Prensa Danna Este proyecto lo iniciaron a raíz de los conflictos emocionales que la pandemia ha ocasionado en la gente. “Armando me dijo ‘a mí me gustaría ir a alguna de tus sesiones para también poder ayudar’”, explicó por su parte Durán. “El talento que tiene Armando para comunicar y, sobretodo, la experiencia que tiene de tantos años ayudando a tanta gente, dándole la mano a tantas personas [es fundamental en este proceso]”. Image zoom Cortesía: Pavel Anton De acuerdo con el también productor, este sistema se basa en fusionar diversas técnicas que permiten resultados rápidos y definitivos. Además, funciona “en cualquier problemática del ser humano”, incluidas la adicciones. “La hipnosis clínica se combina con la retroalimentación que existe con el paciente y la identificación. Entonces, es un crecimiento físico, mental, espiritual en donde es admitir, corregir, detectar”, agregó Araiza. "Hemos tenido resultados maravillosos; muy satisfactorios, muy positivos y, además, esta combinación ofrece resultados muy pronto; los resultados son muy rápidos. Lo que implica una hipnosis clínica es un cambio de la personalidad definitiva, no temporal”. “Como estamos trabajando con el inconsciente la persona se lleva un nuevo mapa mental a nivel inconsciente”, mencionó la psicóloga. “De tal forma, que el cambio que se logra, es permanente, siempre y cuando te doy de alta”. Image zoom Cortesía Pavel Anton SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a tener solo unos meses de su lanzamiento, Estela Durán y Armando Araiza han comprobado la eficiencia del método. La información al respecto está disponible www.terapiabreve.com, o bien, en las redes sociales de ambos. “Lo que rodea esta experiencia es el amor”, dijo Araiza. “Lo que cambia al ser humano es el amor y esta es nuestra mejor herramienta”.

