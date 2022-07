Carlos Calderón y Vanessa Lyon: su historia de amor antes del diluvio Ahora que Carlos Calderón y Vanessa Lyon están en boca de todos, ¿dónde queda la increíble historia de amor de la pareja? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; JC Olivera/Getty Images La relación del presentador Carlos Calderón y su prometida, la actriz Vanessa Lyon, está atravesando un grave momento, a juzgar por el mensaje del mexicano en redes negando que haya acusaciones de abuso doméstico en su contra y del pleito que inició en el tribunal de familia de Miami contra la también modelo. La situación contrasta con la historia de amor que hasta ahora había protagonizado la pareja, de la que hablaron en varias ocasiones con People en Español y que dio como fruto a su hijo, León, quien en septiembre cumplirá un año. Un soltero empedernido, el presentador de Despierta América (Univision) parecía haber abierto una nueva etapa en su vida al conocer a Lyon La primera en fijarse en el otro fue Lyon, quien vivía en Los Ángeles. "Lo vi en la televisión y me gustó porque era pícaro", confesó a People en Español. "Pasan los años y Cristy (Bernal) se casa con Alan Tacher, y le digo: 'Cristy, tu esposo trabaja con mi crush desde hace años, Carlos'". Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Amanda Edwards/Getty Images Luego de esta declaración, Bernal los puso en contacto. "Yo dije: '¡OMG, ¿en serio me quiere conocer esa chava?, qué espectáculo!'", contó el presentador. "Nos conocimos en el East Hotel, yo estaba echando unos chupes con un amigo. Bajé a buscarla y fue como ver a Sofía Loren. Estaba en las nubes". Fue en enero de 2021 cuando el popular conductor mexicano presentó públicamente a quien entonces era su nueva novia, la hermosa venezolana que emigró con 20 años a México, de quien dijo que estaba muy "enamorado". Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Mark Sagliocco/FilmMagic; LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Todo entre ambos ha sucedido de manera muy rápida. Ya en mayo, los tortolitos se estaban dando el sí para unirse en matrimonio, cuando llevaban apenas un año de relación. La pedida de manos fue espectacular. Calderón sorprendió a Lyon con ayuda de sus amigos. "Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena [por el coronavirus] yo todo el tiempo estaba en pants", reveló la actriz en exclusiva a People en Español el pasado año. "Afortunadamente me avisó porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!". Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent Pero lo que menos se esperaba la actriz era que el llegar al lugar tendría que subirse en un helicóptero. "Le pregunto a Carlos que por qué vamos en helicóptero y me dice que 'para mostrarme lo hermoso que es Miami y [para que] me enamoré de la ciudad y así quedarme a vivir aquí'. Después de la vuelta [paseo] aterrizamos en la pista encima del restaurante donde están los socios'. Ahí si dije: ¡ay no! ¡Muy raros esos socios!'", contó. No obstante, antes de aterrizar ya el presentador de la estaba invitando a convertirse en su esposa. "Me dice: 'Mira qué ciudad tan hermosa… tu familia, tus amigos y yo te queremos aquí. ¿aceptas ser mi prometida?", le dijo. Resulta increíble lo que ahora está sucediendo entre la pareja, pues en ese momento Lyon declaró que era una "suertuda" y aseguró que Carlos era "un hombre con un corazón hermoso [que] está en extinción". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la boda nunca pudo llegar a concretarse, el presentador y la actriz sí se convirtieron en padres del pequeño León, algo que sorprendió al mexicano de 50 años porque creía que yo no tendría descendencia. "Ya lo había descartado, hasta llegué a pensar que no podía tener hijos por mi edad", dijo en una ocasión. Cuando el bebé nació, Calderón manifestó lo orgulloso que se sentía de Lyon, quien es 20 años menor. "Ha sido una mamá guerrera a quien admiro y agradezco por su increíble embarazo", aseguró.

