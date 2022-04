Por primera vez, Arleth Terán se pronuncia sobre libro de narcos donde fue involucrada Tras aparecer en las páginas del libro Emma y las otras señoras del narco, Arleth Terán se había mantenido en silencio hasta ahora ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre de 2021, se dio a conocer el libro Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández; en este texto se hace mención de diversas figuras del medio artístico involucradas con miembros del crimen organizado como Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde y Sergio Mayer, entre otros. Cada uno expresó su versión en aquel momento. Sin embargo, Arleth Terán, a quien señala la publicación de haber sostenido un romance con una relación con Édgar Valdez Villareal también conocido como La Barbie, se había mantenido en silencio hasta ahora. "La gente se come cualquier cosa. Hay que tener un poquito de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias, porque, por ejemplo, a este chico [Edgar Valdez Villarreal] en mi vida lo conocí. Personalmente sé quién es, evidentemente, me documenté, pero en mi vida lo he visto", advirtió Terán a los medios de comunicación. "Bueno, esta persona [Anabel Hernández], como decimos: las mujeres tienen derecho a ganarnos la comida como puedan y si mi nombre le da de comer, mi amor, buen provecho". De acuerdo con la actriz, la periodista mexicana está presentando datos falsos. "Es que no está fundamentado en nada, no valdría la pena. Se basa en una entrevista que yo di para ustedes [la prensa] y que la sacó de YouTube", enfatizó. "Al final, en contraportada, mi nombre, cuando vienen dos páginas, dije: 'Habrá mucha tela', '¿qué tanta leña le echaste?' ¡Nada! Basado en YouTube ¿qué es eso?", agregó. "Porque tú te esperas que sea una periodista seria, pero realmente es muy mala hasta para las novelas, porque la novela le quedó fatal". Arleth Terán Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arleth Terán aseguró que el mencionado texto no le ha afectado a nivel personal. "Me he dedicado especialmente a la educación de mi hijo. Y mi hijo está en escuelas con gente de criterio, que es muy difícil hacer a ese tipo de gente tonta con cualquier cosita, va más allá. No creo que sea el libro que estas personas leen".

