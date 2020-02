El cariñoso gesto de Irina Baeva con las hijas de Gabriel Soto en el día de su cumpleaños Con motivo de este día tan especial para las pequeñas, la actriz rusa ha dado un paso adelante y ha tenido este generoso detalle con Elissa y Miranda. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con apenas dos días de diferencia, las hijas de Gabriel Soto, Elissa y Miranda, han cumplido 11 y 6 añitos, respectivamente. Como era de esperar su papi y su mami, Geraldine Bazán, les han dedicado una preciosa felicitación además de una buena ristra de piropos y palabras amorosas. A pesar de haberse separado, los felices papás tienen una prioridad: sus nenas. El bienestar de las pequeñas está por encima de cualquier polémica, así que por ellas prefieren mantener la cordialidad y el respeto mutuo. En ese intento Irina Baeva también ha puesto de su parte dando su tiempo y espacio y manteniéndose al margen de los asuntos de la expareja. Sin embargo, con motivo de estos días tan especiales, la actriz ha querido demostrar su cariño a las pequeñas con un cariñoso gesto. Sencillo pero muy significativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La novia de Gabriel quedó encantada con dichas publicaciones y dio al ME GUSTA en los posts donde su chico se deshacía en halagos con sus pequeñuelas por sus cumpleaños. Primero con Elissa y posteriormente con la benjamina de la casa, Miranda. Irina podría haber evitado hacer ese movimiento pero ella también quiso desearles, a su manera, un feliz día. Las pasadas navidades pudieron compartir tiempo juntos y ahora que Gabriel e Irina han formado su nidito de amor pasarán más momentos en su compañía. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, las cosas empiezan a ponerse en su lugar. La pareja ya va camino de los dos años de amor en los que han construido una preciosa relación que han defendido y cuyos obstáculos han hecho más fuerte. Advertisement

