Close

Ariel López Padilla apoya a su hija María Levy Ariel López Padilla está pendiente de todo lo que hace su hija María Levy y ahora mantienen una relación cercana. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras haber estado distanciados por algún tiempo, Ariel López Padilla y su primogénita, María Levy, gozan ahora de una cercana relación y comparten muchos momentos en familia, como las fiestas decembrinas. En el momento están realizando un proyecto de trabajo juntos y el actor apoya a la joven en todas sus decisiones, incluyendo las fotografías con semidesnudos que da a conocer en las redes sociales. RELACIONADO: Ariel López Padilla da a conocer quién fue el responsable de la reconciliación con su hija María Image zoom Credit: Mezcalent “Tengo a mi hija mayor [María Levy] en un un proyecto; está cerca de mí”, mencionó López Padilla al medio de comunicación mexicano Mezcalent. “Le digo: ‘No te voy a borrar los golpes que te da la vida ni te voy a pedir que tomes decisiones que tú no quieras tomar, pero si me permites y escuchas, vas a poder ahorrarte tiempo’ ”. Image zoom Credit: mezcalent El intérprete del Dr. Ávila en la teleserie La bandida también aconseja a su hija mayor para que logre todos sus sueños y aproveche las ventajas actuales que permiten trabajar de manera independiente. “Ahora ya está produciendo, tiene su compañía y yo le digo que es una nueva generación, que tiene que ser autosuficiente, autosustentable”, agregó. “ ‘Ya no dependes de ninguna empresa y todo lo que te propongas realizar lo vas a realizar’ ”. Image zoom Credit: María Levy/Instagram López Padilla confiesa que prefirió dedicarse a sus hijos por encima de buscar la fama y fortuna. Por lo tanto lo pone feliz que María esté bien, al igual que Julia y Santiago, los dos niños que procreó con su actual esposa Paulina Mancilla. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mayor satisfacción es que tengo a mis hijos sanos”, confesó. “Siempre fui muy celoso, siempre dije que no quería ser un actor muy famoso o millonario si mis hijos están mal. Yo quiero tener hijos felices más que un Oscar”. Ahora Ariel López Padilla regresa al trabajo con la serie Selección natural, que presentará en una plataforma digital.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ariel López Padilla apoya a su hija María Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.