Ariana Grande se casa en secreto con su prometido, Dalton Gómez La pareja contrajo nupcias en una ceremonia "íntima"; comenzaron a salir en el 2020. Esto es lo que se sabe de la boda hasta el momento. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Sorpresa! La cantante Ariana Grande se ha casado en secreto con su prometido, el agente de bienes raíces Dalton Gómez. "Ellos se casaron", confirmaron a PEOPLE representantes de la estrella pop. "La ceremonia fue pequeñita e íntima; [hubo] menos de 20 personas". "El salón estaba lleno de alegría y amor. La pareja y ambas familias no podrían estar más contentos". La ceremonia ocurrió en el hogar de la pareja en Montecito, California. "Tanto Ari como Dalton aman Montecito. Ellos pasan mucho tiempo ahí", explicó una fuente a PEOPLE. "Así que resulta natural que se casaran en la hermosa e histórica casa de Ari". La joven pareja se ha distinguido por la discreción en lo que respecta a su romance. "A él le gusta mantener la relación con Ari en privado", aseguró hace un tiempo una fuente a PEOPLE. La relación de Grande y Gómez, de 27 y 25 años respectivamente, comenzó en enero del 2020. En diciembre Ariana Grande dejó a todos boquiabiertos al publicar esta foto al lado de Dalton Gómez, en la que lucía tremendo anillo de diamantes en sus tatuados dedos. "Por siempre y más allá", exclamó la intérprete y ganadora al Grammy en su post. Ariana Grande y Dalton Gomez compromiso Credit: Instagram/@arianagrande A principios de abril la intérprete de éxitos como "Positions" y "God is a woman" colgó estas imágenes que revelaban la complicidad, cariño y cercanía que tienen ella y su pareja. Grande y Gómez han pasado la pandemia juntos en Los Ángeles. Ariana Grande y su prometido Dalton Gomez Credit: IG/Ariana Grande SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el primer flechazo, la parejita pasó un tiempo en Nueva York, pero las cosas cambiaron en marzo del 2020 cuando la pandemia de la COVID-19 llegó a tierras estadounidenses. "Ella se dio cuenta de que él es muy especial", aseguró una fuente cercana a la pareja. Cuando Gómez tuvo que regresar a Los Ángeles por trabajo, la estrella nacida en Boca Ratón, FL, no dudó en seguirlo. Ariana Grande estuvo comprometida en matrimonio con Pete Davidson, comediante estrella de Saturday Night Live (NBC), en el 2018. El compromiso duró menos de cinco meses.

