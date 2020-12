Close

El novio de Ariana Grande es latino. ¿Quién es Dalton Gómez? Dalton Gómez conquistó el corazón de la cantante Ariana Grande. Esto es todo lo que sabemos sobre su novio. Mira sus románticas fotos juntos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ariana Grande está enamorada! La cantante de 27 años compartió una foto en Instagram besando a su novio Dalton Gómez. Los fanáticos de la intérprete de "Thank U, Next" la llenaron de comentarios. "Esto me derritió el corazón", escribió una sobre la romántica imagen. "OMG, tú y Dalton son hermosos", comentó otra. Una fuente reveló a PEOPLE que Ariana y Dalton comenzaron su relación amorosa en enero. Han estado juntos en el hogar de la cantante en Los Ángeles durante la cuarentena de la pandemia del coronavirus. Image zoom Credit: (David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Ariana se está quedando en casa con amigos. Ella se toma muy en serio el distanciamiento social y ha estado con el mismo grupo de personas por varios días", dijo esa fuente a PEOPLE. "Una de las personas con las que está ahora es Dalton, ellos han estado compartiendo durante varios meses. Ariana no quiere otra relación pública, así que está tratando de mantener esta callada, pero parece estar muy feliz con Dalton". Image zoom Credit: Instagram/ Ariana Grande En mayo, la pareja hizo su primera aparición oficial juntos en el video musical "Stuck With U" del dueto que Ariana grabó con Justin Bieber. En el video vemos a la pareja bailando, abrazándose y sonriendo. Dalton también apareció en un video que Ariana grabó para promocionar "Rain On Me", su colaboración con Lady Gaga. Image zoom Credit: Instagram En junio, hicieron su debut juntos en Instagram. La intérprete de "Moonlight" publicó una foto abrazada a su novio, quien es un agente de bienes raíces. En agosto también celebró el cumpleaños de él con un amoroso mensaje en Instagram: "Feliz cumpleaños a mi baby, mi mejor amigo, mi parte favorita de todos mis días. Te amo". Felicidades a la hermosa pareja.

