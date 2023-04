Tras críticas a su cuerpo, Ariana Grande rompe el silencio: "Hay muchas maneras de verse saludable y bella" Ariana Grande dice que estar "saludable puede lucir diferente" para cada persona y se defiende tras criticas a su imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariana Grande habló sin tabúes sobre la imagen y la salud física y mental tras recibir criticas sobre su cuerpo. La cantante de 29 años compartió un video en TikTok que ha dado mucho de qué hablar. "No hago esto a menudo. No me gusta. No soy buena en esto. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo y ser vista y ser el centro de tanta atención", dijo. Poniendo un alto al bullying en las redes sociales, Ariana continuó: "Hay muchas maneras de verse saludable y bella. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi actual cuerpo era la versión menos saludable de mi cuerpo. Yo estaba tomando muchos antidepresivos y bebiendo y comiendo mal, y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando yo lucía lo que ustedes consideran que es 'mi saludable', pero en realidad eso no era saludable". La estrella se sinceró sobre la presión de ser una figura pública escrudiñada por millones de personas. Grande dice que espera ser vulnerable y abierta sobre este tópico muestre que la salud "puede lucir diferente" para cada persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ariana Grande Credit: (Jon Kopaloff/FilmMagic) "Lo segundo es que tú nunca sabes por lo que está pasando una persona, así que aún si tu intención es mostrar amor o preocupación, esa persona probablemente ya está trabajando en [mejorar] eso o tenga un sistema de apoyo. Nunca se sabe, así que sean bondadosos con otros y con ustedes mismos". La cantante afirmó: "eres bello sin importar en qué etapa te encuentres". @@arianagrande La artista le mandó buenas vibras a sus seguidores y terminó con el mensaje: "Creo que eres bello sin importar lo que estés pasando, sin importar el peso, sin importar cómo te gusta maquillarte, sin importar que procedimientos cosméticos te has hecho o no". La cantante está trabajando ahora en una adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked.

