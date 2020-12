Close

Ariana Grande se comprometió con Dalton Gómez. Los detalles de su historia de amor Ariana Grande y Dalton Gómez se comprometieron. Conoce más al futuro esposo de la cantante y su mágica historia de amor. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ariana Grande llegará al altar con Dalton Gómez. La cantante de 27 años y su pareja se han comprometido y compartieron la gran noticia en Instagram. "Por siempre y más", escribió la intérprete de "Thank U Next" junto a varias fotos, incluyendo una de su anillo de compromiso. Image zoom Credit: Instagram/@arianagrande La artista volvió a encontrar el amor en Gómez, un agente de bienes raíces de origen hispano, tras romper su compromiso matrimonial con el comediante de Saturday Night Live Pete Davidson en el 2018. Una fuente confesó a PEOPLE que la cantante estuvo soltera durante un año antes de volver a abrir su corazón. El joven, nacido en California, trabaja para la compañía de bienes raíces Aaron Kirkman Group y no está vinculado al mundo del entretenimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/@arianagrande En enero, desde que comenzaron su relación, la han mantenido en privado. La pareja pasó la cuarentena juntos en casa de la artista en Los Ángeles y durante la pandemia se volvieron inseparables. En mayo, hicieron su primera aparición pública juntos en el video "Stuck With U" de Ariana Grande y Justin Bieber. Image zoom Credit: Instagram/@arianagrande En junio, el romance se volvió oficial en Instagram. La cantante compartió varias fotos con Dalton y sus perros para celebrar su cumpleaños. En agosto, ella también publicó un amoroso mensaje para celebrar el cumpleaños de Gómez, llamándolo su "mejor amigo" y "mi parte favorita de cada día". "Te amo", le escribió a su príncipe. Image zoom Credit: Instagram/ Ariana Grande Al parecer la familia de Ariana Grande está feliz con su compromiso. Su madre Joan Grande escribió en Twitter: "Estoy tan emocionada de darle la bienvenida a Dalton Gómez a nuestra familia". Una fuente cercana contó a PEOPLE: "Ellos no pueden estar más felices. Este es un momento feliz para ellos y los padres de ambos están emocionados". Frankie, el hermano de la estrella, los felicitó en Instagram, comentando: "Este es solo el principio de una larga vida llena de risas y amor".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ariana Grande se comprometió con Dalton Gómez. Los detalles de su historia de amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.