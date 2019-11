Ariana Grande asegura que está muy enferma y "con muchos dolores" en un comunicado a sus fans La cantante ha publicado un mensaje donde da detalles sobre su delicado estado de salud y la posibilidad de anular conciertos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Ariana Grande no se encuentra bien y así lo ha dejado saber en un comunicado a través de sus redes sociales. En el escrito asegura que su estado de salud no está en las mejores condiciones y que debido a ello podría tener que cancelar algunos de sus conciertos. “No sé qué le está pasando a mi cuerpo en estos momentos y necesito saberlo”, ha expresado sincera. Después de saludar a todos ha reconocido que todavía está “muy enferma” y que su cabeza y su garganta la tienen “con mucho dolor”, hasta tal punto que le impide respirar correctamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la carta la joven de 26 años también compartió una serie de videos dando todo tipo de explicaciones. Entre otras, que iba a ir al médico para tratar de saber qué es lo que le sucede. Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for AG La intérprete de “7 rings” recibió un montón de mensajes de apoyo y cariño a partir de ese momento, algo que la artista agradeció inmensamente en sus mensajes. Ariana ha prometido seguir poniendo al día a sus seguidores sobre su estado y los planes para sus próximas actuaciones. ¡Ponte buena pronto! Advertisement EDIT POST

