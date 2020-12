Close

Ariana Grande responde a quienes la acusan de la muerte de su ex Mac Miller Ariana Grande bloqueó los comentarios en su cuenta de Instagram luego de recibir mensajes que la culpaban de la muerte de su ex, Mac Miller. Por Andrés Rubiano La triste noticia de la muerte, por aparente sobredosis, del rapero Mac Miller sorprendió a sus miles de seguidores el pasado viernes. El cantante, de 25 años de edad, fue encontrado sin vida en su residencia de Studio City, California, alrededor del medio día, según lo revelaron las autoridades del condado de Los Ángeles. Luego de sostener un noviazgo por alrededor de dos años, los dos artistas decidieron tomar caminos separados el pasado mes de mayo. Poco después la intérprete sorprendió con su nueva relación y posterior compromiso con el comediante Pete Davidson. Tras darse a conocer la muerte de Miller, múltiples usuarios de las redes sociales se volcaron a los perfiles de Ariana con mensajes que la culpaban de haber provocado el fallecimiento del rapero. Aunque la cantante no se ha pronunciado al respecto, sí tomó una decisión radical tras los incesantes ataques que estaba recibiendo en Instagram, ya que bloqueó la opción para que los usuarios le escriban comentarios en sus publicaciones. Image zoom Mac Miller y Ariana Grande El pasado mes de mayo, Ariana también recibió acusaciones de culpabilidad luego de que el rapero fuera arrestado por manejar bajo el efecto del alcohol. "Dejó (a Miller) por otro, después de que él puso su corazón en un álbum (que le dedicó a ella) y en el que la llamó la divinidad femenina", escribió un usuario de Twitter insinuando que la cantante era responsable de lo sucedido con su ex. La intérprete de los éxitos "No Tears Left to Cry" e "Into You" respondió directamente al usuario con un fuerte mensaje. "No soy una niñera ni una mamá. Ninguna mujer debe sentir que debe serlo. Me he preocupado por él. Traté de ayudarlo en su sobriedad y oré por años (y lo seguiré haciendo) para que encuentre el balance. Culpar a una mujer por los problemas de un hombre y su inhabilidad de estar bien es un problema mayor", aseguró Ariana.

