Ariana DeBose: Entramos en la acogedora casa de campo de la estrella de West Side Story La actriz nominada al Globo de Oro nos muestra su idílica cabaña en el campo, al norte del estado de Nueva York, y nos cuenta de sus comienzos como artista cuando no tenía "un lugar adonde ir". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariana DeBose ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos como joven bailarina en la ciudad de Nueva York. La artista, de 30 años, engalana la portada de la nueva revista de decoración y estilo de vida My Domaine, para la que presentó su acogedora y elegante cabaña en el norte del estado de Nueva York. DeBose también habló sobre cómo, cuando tenía 19 años y abandonó la universidad en Nueva York, se vio viajando en "un metro durante 24 horas sin un lugar adonde ir" cuando no veía un futuro muy prometedor en su carrera. "Comía mantequilla de maní y mermelada y tomaba café de 50 centavos todas las mañanas. Eso es todo lo que podía pagar", dijo DeBose sobre su difícil primer año en Nueva York. "Cuando me quededa sin dinero, comía helado". Ariana DeBose Ariana DeBose | Credit: NOAH KALINA/MYDOMAINE La publicación señaló que a la edad de 15 años, DeBose ganó un concurso de baile patrocinado por Cold Stone Creamery, que le otorgó $15,000 más batidos gratis de por vida. Más de una década después, luego de un papel protagónico junto a Meryl Streep y Nicole Kidman en The Prom y una nominación al Tony por su papel como Donna Summer in Summer: The Donna Summer Musical en Broadway, DeBose obtuvo una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por West Side Story, de Steven Spielberg, en la que interpreta a Anita. La actriz, que también apareció en el elenco original de Hamilton, en Broadway, comparte ahora una elegante y acogedora cabaña de dos habitaciones en el norte del estado de Nueva York con su compañera Sue Makkoo. "Cuando Sue y yo nos conocimos, la cabaña era el lugar al que íbamos en busca de paz y consuelo, lejos del ajetreo y el bullicio de Nueva York", dijo DeBose. "Eso es lo que nos quedó durante la pandemia. Es donde pasamos todo nuestro tiempo". Ariana DeBose Ariana DeBose | Credit: NOAH KALINA/MYDOMAINE "No estábamos encima de nadie y pudimos disfrutar pasando tiempo al aire libre", continuó. "Además, la cabaña me ayudó a mantener la tranquilidad, sabiendo que había algo que iba a durar. No importa lo que sucediera al final de esta pandemia, estábamos bien". "Todo en la cabaña es un reflejo de nuestra vida juntas o de los alrededores de la casa", dijo DeBose sobre la vivienda de 900 pies cuadrados, que cuenta con muchas ventanas que dan a exuberantes jardines de flores. "Las ventanas son los ojos de la casa", agregó. "En cierto modo, las ventanas son el arte. La vista de los árboles y las hojas y el arroyo entra en la casa". My Domaine, que notó que no había ningún estilista de utilería en el lugar para la sesión, mostró la casa de DeBose con todos los muebles y decoración exactamente como estaba al llegar a la sesión de fotos. Ariana DeBose Ariana DeBose | Credit: NOAH KALINA/MYDOMAINE "Traemos cosas con buena energía para mantener la historia de la casa", dijo la estrella sobre los cristales, las flores secas y los libros que se encuentran allí. "Quiero sentir que las cosas que están presentes y que viven en mi hogar tienen alma". De la casa en su conjunto, DeBose notó cuánto respiro proporciona del ajetreo de la ciudad. "Cuando salgo de la ciudad, hay un puente específico que cruzo donde puedo sentir que mi cuerpo sabe que me voy de la ciudad", dijo. "En ese momento, es literalmente como el primer respiro profundo que tomo desde que salí de la cabaña". Ariana DeBose Ariana DeBose | Credit: NOAH KALINA/MYDOMAINE En la nueva versión de West Side Story, DeBose retoma el icónico papel de Anita, interpretada por Rita Moreno en la clásica película de 1961. "Es realmente emocionante trabajar con Rita", dijo DeBose a PEOPLE. "¡También es aterrador!". DeBose reveló que Moreno le había ofrecido un consejo para interpretar al icónico personaje: "Me dijo, 'Niña, te diré todo lo que quieras saber'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Rita] me empoderó, me animó a hacer mis propias cosas", continuó DeBose. "Me dijo: 'Creo que hay más poder en una entrega diferente'", y agregó: "Tomé la nota, era una buena nota".

