Ariana DeBose será la anfitriona de los premios Tony La estrella de ‘West Side Story’ encabezará la gala de los premios Tony el próximo 12 de junio desde el famoso Radio City Music Hall de Nueva York. El evento será transmitido por la cadena CBS. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un prestigioso escenario directo a otro. Luego de convertirse en ganadora de un premio Oscar, la estrella de cine y teatro Ariana DeBose engalanará la próxima entrega de los premios Tony, así lo anunciaron los organizadores de la gala la mañana de este miércoles. El próximo 12 de junio, DeBose, de 31 años, quien obtuvo el Oscar como mejor actriz de apoyo por su papel de Anita en la adaptación de Steven Spielberg, de la legendaria historia West Side Story, será la responsable de conducir la ceremonia desde el famoso Radio City Music Hall en Nueva York. El evento será transmitido por la cadena CBS. "¡Voy a casa! Me siento honrada de celebrar 75 años de excelencia teatral, pero lo más importante, a cada miembro de esta comunidad que se vierten en asegurarse que las luz de Broadway tengan la oportunidad de brillar radiantemente una vez más", expresó la actriz, de acuerdo al Hollywood Reporter. "Esto es un sueño hecho realidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 94th Annual Academy Awards - Arrivals Ariana DeBose | Credit: Photo by Momodu Mansaray/Getty Images DeBose estuvo nominada al premio en el 2018 por su trabajo en Summer: The Donna Summer Musical. Ha participado en obras de teatro como Hamilton, A Bronx Tale, Pippin y Mowtown the Musical, entre otros. Este año, la actriz hizo historia al convertirse en la primera mujer de color y abiertamente queer en ganar un premio Oscar. Los nominados al prestigioso galardón se anunciarán el próximo lunes 9 de mayo.

