Ariadne Díaz y otros famosos que 'apoyan' a Gabriel Soto

Varias celebridades, entre ellas la actriz mexicana, aplaudieron el mensaje de amor y paz que compartió este martes el actor mexicano en el que aboga por una sana convivencia entre ambas partes luego de que la madre de sus hijas lo acusara públicamente de 'violar' los derechos de las menores al obligarlas, según ella, 'a saludar a su actual pareja provocando así el llanto, confusión e inseguridad de estas".

Papá responsable

El actor mexicano compartió este martes a través de sus redes sociales unas imágenes en las que por primera vez se puede ver a sus hijas de lo más felices conviviendo con su actual novia, la actriz de origen ruso Irina Baeva. Si bien su intención no era hacerlas públicas, el intérprete de 44 años explicó en su Instagram que se vio orillado a compartirlas luego de que su exesposa, Geraldine Bazán, lo acusara públicamente de haber violado los derechos de las menores al supuestamente haberlas obligado 'a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de estas'.

Su mensaje

"La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean. Deseamos de todo corazón poder convivir en paz y de manera civilizada pero desafortunadamente ya no está en nuestras manos. Seguiremos deseándole siempre todo lo mejor a todo el mundo y conviviendo en armonía como pareja y familia", escribió Soto junto a las imágenes.

En defensa propia

El protagonista de la exitosa telenovela Soltero con hijas pretendía con estas imágenes demostrar que a sus hijas no les genera ningún conclicto pasar tiempo con Irina, como había asegurado Bazán en sus redes.

En familia

En efecto, al menos en las imágenes que compartió Gabriel, se puede ver que existe un ambiente de lo más agradable y cordial entre Irina y sus bellas hijas.

Divide opiniones

Si bien fue duramente criticado a través de las redes sociales, el actor también recibió el apoyo de muchos seguidores y amigos que lo consideran un gran papá y que por tanto no dudaron en aplaudir su mensaje.

Jessica Coch

Este fue el caso, por ejemplo, de la actriz mexicana, quien fue pareja de Gabriel hace algunos años en la exitosa telenovela Un refugio para el amor. "'Amor' es todo lo que necesita el mundo. Tq burbujas", escribió.

Ariadne Díaz

La actriz mexicana fue otra de las artistas que no dudó en expresarle su apoyo público al galán de telenovelas. "Qué lindas fotos. Eres un gran papá. Yo creo que lo más importante para cualquier niño es ver a sus padres felices y crecer rodeados de amor. Felicidades", escribió la mamá de Diego.

Maribel Guardia

La actriz costarricense también quiso romper una lanza a favor de Gabriel. "Eres un magnífico papá. Me consta".

Karla Gómez

"Que bonitas fotos. Y que bonitas palabras, como debe de ser, desde el amor. Y que así sea para todas las personas que han pasado o pasan situaciones como las que les ha tocado a ustedes, que las cosas se solucionen desde el amor y civilización. Eres un gran papá. Lo mejor para ustedes como pareja y familia", fueron las palabras que le dedicó la actriz mexicana, quien trabajó recientemente con Soto en la telenovela Soltero con hijas.

