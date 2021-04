Ariadne Díaz se muestra en bikini ¡y sus glúteos causan sensación en redes! "¿Cómo le haces para tener esas pompas?", comenzaron a preguntarle sus seguidores. La actriz mexicana se tomó con mucho humor los comentarios. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, Ariadne Díaz se encuentra disfrutando esta semana de unos días de sol y playa en Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco, en compañía de su bella familia: su pareja Marcus Ornellas y su hijo Diego, de casi 5 años. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La malquerida y La doble vida de Estela Carrillo ha estado compartiendo diferentes imágenes desde su cuenta de Instagram en las que aparece en bikini presumiendo de cuerpazo a la orilla del mar. "Qué suerte estar vivos y coincidir con tantas bendiciones", escribió Ariadne junto a una instantánea en la que aparece dándose un romántico beso con su pareja. Ariadne Díaz Image zoom Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se besan a la orilla del mar | Credit: Instagram Ariadne Díaz Si bien el romántico momento fue muy comentado entre sus seguidores, lo fue más el pronunciado trasero que luce la artista en la imagen y que llamó la atención de muchos. "¿Cómo le haces para tener esas pompas?" o "Rutina de glúteos por favor", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió en pocas horas la instantánea. La actriz, que estuvo a punto de regresar recientemente a la televisión con una participación protagónica en la nueva superserie de Telemundo Malverde: el santo patrón, pareció tomarse con mucho humor los comentarios que le dejaron sus seguidores a juzgar por su reacción. "No tengo [rutina], así venían de agencia", escribió entre risas Ariadne. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me consta, la conocí en la época de Muchachitas en firma de autógrafos y así está desde siempre", no tardó en dar fe de ello una de sus fans tras ver el revuelo generado. Ariadne Díaz Image zoom Ariadne Díaz en bikini | Credit: Instagram Ariadne Díaz Alejada de las telenovelas desde hace varios años, Ariadne vive actualmente un momento de mucha felicidad y plenitud en su vida personal y eso se refleja, sin duda, en la belleza que irradia en cada una de las imágenes que comparte en las redes sociales.

