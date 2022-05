Ariadne Díaz sorprendida por las críticas recibidas en su último video de Instagram: "Siempre le encuentran un problema" La actriz mexicana compartió una simpática grabación sobre los preparativos del cumpleaños número 6 de su hijo sin imaginarse las incontables reacciones que iba a generar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Ariadne Díaz celebró la semana pasada con una fiesta en un local infantil el cumpleaños número 6 de su hijo Diego, fruto de su historia de amor con el también actor Marcus Ornellas. "Mi niño hermoso ya tienes 6 añotes. Y lo celebramos con todos sus amigos. Gracias a todos los que nos acompañaron y lo hicieron tan feliz", escribió la actriz mexicana junto a una serie de imágenes en las que posa con el cumpleañero en este día tan especial. Ariadne, quien graba actualmente en México la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, compartió este domingo desde su cuenta de Instagram un video que grabó días atrás en el que aparece preparando los vasos con dulces que repartió en la fiesta a los invitados. La actriz de 35 años, desafortunadamente, se vio sorprendida por las incontables críticas que comenzó a recibir la grabación por diferentes motivos, tal y como denunció este domingo Ariadne a través de sus historias de Instagram, donde supera los 6 millones de seguidores. "Yo sé que así son las redes, yo sé que las redes son un espacio donde la gente dice 'este es mi lugar para dar mi opinión que nadie me pidió, que nadie necesita, que de nada va a servir pero aquí es donde la doy'. Yo lo sé, yo también lo hago… El punto es que no deja de sorprenderme y creo que yo nunca voy a normalizar el hecho de que la gente parece como que nunca nada les satisface y que siempre le encuentran un problema a la situación", lamentó Ariadne. "De repente alguien me decía: 'Pero cómo ustedes que son actores y seguro ganan mucho hacen recuerditos tan sencillos'. Bueno pues uno hace lo que puede y lo que quiere y ya está. Luego otros me decían: 'El plástico'. A ver yo soy la que siempre carga el termo, la que nunca desperdicia, la que no usa bolsas; pero son vasos reutilizables de plástico […]. A ver son para niños, cambian de colores, no son desechables…", compartió Ariadne frente a las críticas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y agregó: "No acabo de acostumbrarme a que cada cosa tan sencilla tenga la repercusión de tanta gente dando opiniones que en muchos casos son tan innecesarias, pero bueno".

