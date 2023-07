"No iba a subir estas fotos": Ariadne Díaz se anima a compartir momento especial desde la playa La actriz mexicana busca "compartir fotos reales" no "perfectas". "Ojalá nos animemos a compartir más momentos especiales sin importarnos nada más". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Si algo caracteriza a Ariadne Díaz es su autenticidad. La protagonista de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como La doble vida de Estela Carrillo y Vencer la ausencia se muestra sin filtros en las redes sociales, lo que la ha llevado a conectar de una forma muy especial con los millones de personas que la siguen. A diferencia de las celebridades que buscan publicar la foto perfecta –el enfoque perfecto, la iluminación perfecta…–, la actriz mexicana busca simplemente compartir "momentos especiales" sin importar nada más. Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Así lo demostró una vez más con el carrusel de fotos que publicó este domingo desde su cuenta de Instagram, donde está a punto de alcanzar los 7 millones de seguidores, en las que aparece en bikini desde la playa de su infancia disfrutando de un momento único y especial. Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Instagram Ariadne Díaz "No iba a subir estas fotos porque están movidas pues era de noche y yo estaba corriendo", reconoció Ariadne, "y después me acordé que cuando empezó Instagram justo de eso se trataba: de compartir fotos reales que lejos estaban de ser perfectas pero que subíamos porque eran momentos memorables". Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Instagram Ariadne Díaz Sobre la historia detrás de las fotos la actriz explicó: "Esa tarde/noche Perri conoció el mar justo en la playa de Los Muertos en donde pasé las mejores tardes de mi infancia y por último mi mamá tomó estas fotos, y todo esto para mí significa mucho". Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Instagram Ariadne Díaz "Ojalá nos animemos a compartir más momentos especiales sin importarnos nada más", agregó Ariadne, quien recientemente realizó una participación especial en Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer' que acaba de estrenarse en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. "Excelentes fotos. Están tomadas con amor, de eso no hay duda. Además tú no necesitas filtros porque eres bella. Eres de las personas que son transparentes y eso te hace aún más bonita", comentó una persona en su publicación. "Gracias por mostrar esto tan tuyo con nosotros, tus fans", le agradeció otra seguidora.

