Ariadne Díaz revela su tristeza porque un un cocodrilo se comió a su mascota ¿qué pasó? Un triste inicio de año tendrá Ariadne Díaz al perder a su perrita Tacha. La actriz fue la encargada de dar a conocer lo ocurrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tristeza embarga a Ariadne Díaz, debido a que su mascota, una perrita de nombre Tacha, que tenía desde cachorrita, fue devorada por un cocodrilo. La actriz y su familia viven en Puerto Vallarta, Jalisco, una playa mexicana donde es común que existan este tipo de especies; por ello, no es extraño que ronden cerca de las propiedades en busca de alimento. Fue la protagonista de la telenovela La mujer del vendaval la encargada de dar a conocer esta difícil noticia y explicar lo qué ocurrió. "Mi amada Tacha, tantos años juntas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas, tantos regaños, tanta comprensión mutua sin palabras", explicó en las historias de cuenta de Instagram. "Ayer mientras regresábamos de la playa que esta a una cuadra de mi casa, un cocodrilo la atrapó y en un segundo Tacha ya no estaba", agregó. "Les pido tener extremo cuidado en toda esta área, he encontrado cocodrilos afuera de mi casa, en la playa y hasta en el mar. Tengo el corazón roto. Fue un instante, un segundo". Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Jorge Gonzalez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja sentimental de Marcus Ornellas acompañó los mensajes con diversas imágenes de la perrita en diferentes momentos; en una está sola y muy pequeña, y en otras se ve conviviendo con la famosa. "Qué dolor tan hondo", confesó. Ariadne Díaz "Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaré", mencionó. "Te amo Tacha; te amo desde el primer momento que te vi y te amo aún después de tu partida". Ariadne Díaz Los usuarios le dieron mensajes de apoyo y condolencias. Como se puede apreciar, Ariadne Díaz pasará un triste inicio de año ante la pérdida de su querida mascota.

