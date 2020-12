Close

"Me sentí un día mal, fue así de un segundo para otro": Ariadne Díaz revela que tuvo COVID-19 La actriz mexicana confesó a través de las redes sociales que contrajo la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz se une a la cada vez más larga lista de famosos que han dado positivo en la prueba de detección de la COVID-19. La actriz mexicana, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía del padre de su hijo, reveló este martes a través de las redes sociales que tuvo la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. "Me sentí un día mal. Estábamos jugando Marcus, Diego y yo y de repente fue así como: 'Me siento muy mal', o sea fue así de un segundo para otro", comenzó explicando la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La doble vida de Estela Carrillo. "Al día siguiente amanecí muy bien, entonces dije: 'Ya no tengo nada'. Pero la verdad es que no estaba segura y me sentía como con la responsabilidad de saber si había tenido COVID o no". Image zoom Ariadne Díaz | Credit: Mezcalent Fue entonces cuando la actriz, quien se encuentra alejada del mundo de la actuación desde hace algo más de dos años, decidió hacerse la prueba y supo que se había contagiado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al día siguiente les llamé a Previta, que me encantó porque fueron a la casa y no te exponen a salir, y bueno dos días después ya me dieron el resultado", compartió. Image zoom Ariadne Díaz y Marcus Ornellas | Credit: Instagram Ariadne Díaz A pesar de vivir bajo el mismo techo, ni su pareja, el actor Marcus Ornellas, ni su hijo Diego, afortunadamente contrajeron la enfermedad infecciosa que mantiene en vilo al planeta. "Resulta que Diego y yo salimos negativo y Ari salió positiva, pero afortunadamente no fue nada grave, estamos todos bien, sanos, fuertes y saludables", informó por su parte Ornellas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Me sentí un día mal, fue así de un segundo para otro": Ariadne Díaz revela que tuvo COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.