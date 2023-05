Ariadne Díaz relata las diversas experiencias paranormales que ha vivido

"He comentado que desde muy chiquita me ha pasado tener sueños que decía 'que curioso haber soñado eso' porque no es algo que veo en caricaturas, ni películas, en mi vida o en nada. Me llamaba la atención y, al poco tiempo, pasaba eso en la vida", reveló a Imagen TV. "Con simbolismos pero entiendes que va por ahí".

De hecho, la actriz narró un acontecimiento muy particular de este tipo, que involucró a un familiar muy cercano. "Cuando más grande, tuve situaciones bastante fuertes. Una prima que falleció en 2020, que éramos como hermanas, tuve un sueño muy fuerte; me levanté de él muy afectada. No sé si me lo mandó Dios, la vida, ella; su energía, no lo sé. Pero fue una forma de decir 'ven porque me voy a ir; ven a estar conmigo y ha despedirte'", relató. "Entonces, le hablé a mi mamá y le dije 'Cynthia va a fallecer'. Me dijo '¿pero por qué? ¿Qué te dijo, qué viste?'. Le dije 'tuve un sueño, vamos por favor'. Y estuvimos con ella los últimos diez días. Y me siento muy tranquila, no sé, porque la ayudé en esa parte y tranquilizarla".