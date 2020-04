"Parece que está de vacaciones": Fans de Ariadne Díaz 'envidian' cómo está pasando la actriz la cuarentena La protagonista de exitosas telenovelas de Televisa presumió a través de las redes sociales cómo está pasando la cuarentena impuesta por la pandemia de la Covid-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las espectaculares casas de los famosos han salido a relucir durante las últimas semanas a través de las redes sociales debido al confinamiento impuesto por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, que mantiene en cuarentena obligatoria a millones de personas alrededor del mundo. La última ha sido la de Ariadne Díaz, quien este jueves compartió por medio de su perfil de Instagram una instantánea en la que deja ver la piscina que tiene en el exterior de su vivienda, así como el parque infantil en el que juega su hijo Diego, de 3 años. En la imagen aparece la protagonista de exitosas telenovelas como La mujer del Vendaval y La doble vida de Estela Carrillo en su casa de Puerto Vallarta, México, disfrutando de un soleado día de piscina en compañía de su pareja, el actor Marcus d´Ornellas, y su primogénito. La foto, como se veía venir, despertó la envidia sana de sus casi cinco millones de seguidores de Instagram, quienes están pasando la cuarentena en un lugar menos apetecible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como quisiera estar ‘sufriendo’ como tú en una alberca que tuviera en mi casa", comentó una fan de la también heroína del melodrama de Televisa Tenías que ser tú. "Qué difícil hacer cuarentena así", escribió con ironía otra de sus incondicionales seguidoras. Alejada de las telenovelas desde hace más de dos años y sin ninguna intención de volver a protagonizar una de esas historias que la convirtieron en la gran estrella que es hoy en día, Ariadne se encuentra confinada desde hace varias semanas en el estado mexicano que la vio nacer hace 33 años, Jalisco, donde ya residía antes de que estallara la crisis de la Covid-19. Tal y como sucedía antes de que el coronavirus trastocara los planes de todos, Ariadne se encuentra enfocada en su faceta más personal: la de mamá, lo que sin duda la tiene muy feliz pues para ella no hay nada más importante en esta etapa de su vida que estar cerca de los suyos. Advertisement

