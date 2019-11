Ariadne Díaz: "No tengo ganas de hacer novelas" La actriz mexicana está en espera de una serie de televisión mientras disfruta al máximo de su faceta como mamá de Diego. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras una década siendo la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La malquerida y La doble vida de Estela Carrillo, Ariadne Díaz afronta con mucha ilusión la nueva etapa profesional que se abre ante ella ahora que ya no está atada a un contrato de exclusividad. Alejada de los melodramas desde hace más de un año, la actriz mexicana ha decidido dejar a un lado el género que la vio nacer como estrella para aceptar nuevos retos profesionales que le permitan crecer. "No tengo ganas de hacer novelas, invitaciones tengo muchas, pero ahorita no quiero hacer novelas", declaró recientemente Ariadne en un reciente encuentro con la prensa en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 33 años, que tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram, no reniega de su pasado como actriz de telenovelas, pero en este momento de su vida en el que se encuentra no está entre sus planes volver a encabezar un melodrama. "Estoy muy orgullosa de todas las novelas que he hecho, estoy muy agradecida y feliz del público grande que tengo gracias a eso pero ahorita no quiero hacer [novelas]", se sinceró. "Ahorita estoy en espera de un proyecto muy padre que es más bien una serie", adelantó emocionada. "Siento que de alguna manera ya soy libre de trabajar donde quiera entonces pues ahora sí a vivir la libertad". En espera de ese proyecto que la rete como actriz tras años encasillada en el melodrama, Ariadne se encuentra disfrutando al máximo de su faceta como mamá de Diego junto a su esposo Marcus Ornellas. Orgullosa de su retoño, la actriz no deja de presumir al menor de 3 años a través de sus redes sociales con fotos como esta que derriten de amor a cualquiera. Advertisement

Close Share options

Close View image Ariadne Díaz: "No tengo ganas de hacer novelas"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.