Ariadne Díaz y Marcus Ornellas víctimas de la delincuencia en su séptimo aniversario de pareja La actriz mexicana narró el percance sufrido a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadne Díaz Ariadne Díaz; Marcus Ornellas | Credit: Instagram; Mezcalent Ariadne Díaz y su pareja Marcus Ornellas cumplieron este domingo 17 de abril 7 años juntos. "¡Feliz aniversario, mi amor! 7 añotes y contando. Te amo", no tardó en compartir el que fuera protagonista de la exitosa telenovela Si nos dejan a través de su perfil de Instagram. "7 años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar. Te amo y aunque en la vida real (a diferencia de Instagram) hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión. Te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia", escribió por su parte la actriz mexicana. Lo que empezó como una jornada de mucha celebración, amor y felicidad, terminó con un gran disgusto para la feliz pareja de actores tras convertirse en víctimas de la delincuencia. Ariadne Díaz Ariadne Díaz | Credit: Instagram Ariadne Díaz Aún tratando de asimilar lo sucedido, Ariadne, quien protagoniza la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, compartió los detalles de lo sucedido a través de las redes sociales. "Vinimos a comer con unos amigos un ratito, nos estacionamos al lado de una farmacia en una calle transitada y se robaron los espejos [del coche]. Está Marcus pidiendo las grabaciones que en esta farmacia hay cámara y no sé qué y misteriosamente que no las tienen, que a ver qué pueden hacer…", explicó la actriz de 35 años por medio de sus historias de Instagram. Ariadne Díaz Coche de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas | Credit: Instagram Ariadne Díaz Ariadne, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram, lamentó que actos vandálicos como el que ellos sufrieron sean tan comunes en México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como ya estamos tan acostumbrados como si esto fuera normal o estuviera bien o a uno le queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustaras o fuera algo material y nada más. No, no es normal. No está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que esté bien", expresó la esposa de Marcus y mamá de Diego. Ariadne Díaz Coche de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas | Credit: Instagram Ariadne Díaz "Y pues ¿qué queda? Comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ariadne Díaz y Marcus Ornellas víctimas de la delincuencia en su séptimo aniversario de pareja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.