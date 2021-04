Ariadne Díaz sorprende con su foto más sexy y atrevida en bikini La actriz mexicana dejó boquiabiertos a sus seguidores tras presumir sus curvas en un diminuto bikini. ¡Tienes que verla! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Empoderada y más sexy que nunca, la actriz mexicana Ariadne Díaz dejó a sus seguidores boquiabiertos al compartir una sexy fotografía en sus redes sociales presumiendo sus curvas. La protagonista de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo y La malquerida publicó una imagen en un diminuto traje de baño de dos piezas color negro mientras disfrutaba de la belleza natural de la playa Las Caletas, ubicada en Puerto Vallarta en el estado mexicano de Jalisco. "Cuando les dices que te tomen una foto sexy al estilo de @iamyanetgarcia, pero te dejan las chanclas, los juguetes, las mochilas y se te atraviesan en la foto", escribió bromeando la también modelo mexicana de 34 años junto a la etiqueta #buenintento. La publicación cuenta con casi medio millón de 'Me gusta' en menos de 2 horas y miles de comentarios de sus seguidores —y de amigas como Maribel Guardia, Grettell Valdez y Carmen Abu— que admiraron su belleza y cuerpazo de infarto. "Tu estilo es hermoso, más cuando sonríes", "qué cuerpazo", "espectacular", "nadie absolutamente se va a fijar en las chanclas ni los juguetes", fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Uno de los comentarios que llamó la atención fue el del usuario identificado como @kakaroto_ss67 quién le preguntó si estaba estrenando cirugía en sus glúteos, a lo que la actriz le respondió: "¡desde el 86!". Comentario a Ariadne Díaz Image zoom Credit: IG/ Comentario a Ariadne Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días atrás, con motivo de la Semana Santa, Díaz compartió otras fotografías de sus vacaciones en Puerto Vallarta en compañía de su hermosa familia: su pareja Marcus Ornellas y su hijo, Diego, de casi 5 años. "Qué suerte estar vivos y coincidir con tantas bendiciones", escribió Díaz junto a una imagen en la que aparece dándose un romántico beso con su prometido frente al mar.

