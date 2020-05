¡Pícaro! Marcus Ornellas baila sexy para su esposa, la actriz Ariadne Díaz A pesar de la cuarentena que se lleva a cabo en la actualidad debido a la pandemia del coronavirus, Marcu Ornellas y Ariadne Díaz no solo demuestran que están más enamorada y unida que nunca, sino que también saben como mantener la llama del amor viva. By Nohelia Castro Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ariadne Díaz y su esposo Marcus Ornellas conforman una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo. A través de sus redes sociales vemos a la actriz y al modelo brasileño disfrutando en familia junto a su hijo Diego, de tres años. A pesar de la cuarentena que se lleva a cabo en la actualidad debido a la pandemia del coronavirus, la pareja no solo demuestra que está más enamorada y unida que nunca, sino que también sabe como mantener la llama del amor viva. FOTOS: Las fotos más tiernas del hijo de Ariadne Díaz Durante la divulgación de unos videos a través de su cuenta de Instagram, el esposo de Ariadne empezó a bailar picaronamente para su mujer al ritmo del tema musical "Gettin’ Jiggy Wit It", del cantante estadounidense Will Smith. Mira el video de Ariadne y su esposo ¡qué bien baila! “Íba a grabar un video y me sale [Marcus]. No hombre, pues sí me caso”, dijo entre risas la intérprete de 33 años. Conoce la historia de amor de Ariadne y Marcus: Ariadne y Marcus se conocieron en 2013 cuando ambos acababan de terminar con sus respectivas parejas; sin embargo, no fue hasta muchos meses después que volvieron a encontrarse en un aeropuerto y todo comenzó a fluir. Desde el primer momento hubo una conexión muy especial entre ambos, tanto es así que a los pocos meses de estar saliendo ya hablaban de formar una familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Fue raro. A mí nunca me había pasado una cosa así de llevar tan poco tiempo con alguien y pensar en ser papás. Yo creo que a los 29 años uno planea con la cabeza fría las cosas y planeamos ser papás, quisimos hacerlo y afortunadamente se dio pronto”, confesó Ariadne en entrevista con People en Español. Image zoom IG/Ariadne Díaz La pareja mantuvo oculta su relación durante unos meses hasta que en 2015, ya consolidado el noviazgo, decidieron finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. En noviembre de 2015, tan solo unos meses después de haber hecho oficial el romance, la pareja sorprendió a todos con la inesperada noticia de que estaban esperando un hijo. Image zoom IG/Ariadne Díaz Tras una larga espera de 9 meses, Ariadne y Marcus debutaron como papás en mayo de 2016. La llegada de Diego colmó de felicidad a la bella pareja.

