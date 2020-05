Ariadne Díaz se aleja de las cámaras: "Estoy escribiendo un proyecto muy interesante"

Alejada de la televisión desde hace dos años, Ariadne Díaz no tiene planeado retirarse del mundo de la interpretación. "Se ha hablado mucho acerca de que si me retiro. No me retiro, es imposible que me retire. No me puedo retirar porque mi carrera es algo que me gusta mucho", dejó claro la actriz mexicana durante una reciente transmisión en vivo que realizó en YouTube.

La intérprete de 33 años reconoció, sin embargo, que en este punto de su carrera en el que se encuentra las telenovelas ya no entran dentro de sus prioridades como actriz.

"Estoy buscando participar en otra clase de proyectos porque es interesante para mí como no hacer solamente lo que ya había venido haciendo", compartió.

"No sé cuándo decida regresar, no lo sé, supongo que cuando haya un personaje lo suficientemente interesante para mí en este momento como para irme de este lugar hermoso donde estoy viviendo, que es Vallarta, y volver a pasar por las dificultades que pasa cualquier mamá trabajadora, que es la de desprenderte de tu hijo", agregó.

Sin dejar a un lado su carrera como actriz, la mamá de Diego busca incursionar en esta etapa de su vida en otras áreas del mundo de la interpretación, como la escritura o la producción.

"Me encantaría incursionar como escritora y como otras cosas, como productora, estudiar para poder ser directora, es decir, creo que es una carrera padrísima y me ha tocado vivirla solamente desde un ángulo, entonces me gustaría experimentar más”, aseguró Ariadne.

De hecho, la inolvidable heroína de La malquerida ya se encuentra trabajando en el que supone su primer proyecto como escritora tras más de una década frente a las cámaras de televisión.

"Estoy escribiendo un proyecto muy interesante, lo estoy haciendo de la mano de varios escritores, estamos en la fase apenas de desarrollo", compartió emocionada.