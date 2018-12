SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Ariadna Gutiérrez publica una foto sin ropa interior? Ariadna Gutiérrez compartió en las redes sociales una imagen en la que se ve en una bañera, ¿sin su panti?

Al menos eso parece al observar la instantánea que la modelo colombiana publicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, al mirar con detenimiento la foto parecería que hay una línea o una sombra que podría ser su ropa interior o un panti color piel en el área de la línea del bikini.

Lo cierto es que la imagen de la ex de Gianluca Vacchi causó conmoción entre sus 3.3 millones de seguidores. Muchos quedaron atónitos con la proyección escénica de la modelo, pero otros quedaron impresionados con la foto en sí. Esto, porque no se puede precisar si la ex Miss Colombia tiene o no ropa interior.

Los fans le han dejado bastantes comentarios en honor a su baño de tina. “Neon baths” o baños neón lee el pie de la foto de Gutiérrez. Algunos de los halagos que le hicieron son: “Perfecta”, “Maravillosa”, “Dios salve a la Reina”, “La mejor por los siglos de los siglos”, “Me encanta… Muy bonita tú mi reina”, “Divina”, “De infarto literal” y “¡Diva!”.

A la vez, otros usuarios aseguran que la modelo se parece a Kendall Jenner en esta foto. “Ya iba a decir que si Kendall se había puesto senos”, “Yo pensé que era Kendall”, “Te pareces a Kendall…”, “Creí que era Kendall” y “Tu parecido con @kendalljenner en esta fotografía es impresionante”, le dijeron. Incluso, una fan afirmó que podría ser la envidia de las Kardashian. “Las Kardashian se revolcarían de la envidia viendo esta foto”, dijo.