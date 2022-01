Ari Telch revela lo difícil que ha sido lidiar con la desaparición de su hermano: "No hubo un duelo" La extraña forma en que el hermano de Ari Telch, el connotado científico mexicano, Jacobo Grinberg, desapareció sin dejar rastro ha sido un golpe muy fuerte para el actor y su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pocos sabían que Ari Telch tenía un medio hermano mayor, hijo de su mamá, que lleva por nombre Jacobo Grinberg; el cual, era un destacado científico mexicano que realizó importantes descubrimientos sobre la mente y las funciones neurológicas. El doctor desapareció el 8 de diciembre de 1984 sin dejar rastro. Eso ocasionó una búsqueda incansable, que incluyó a las altas autoridades mexicanas; sin embargo, no hubo ninguna conclusión y hasta la fecha se desconoce qué le ocurrió. El actor habla de lo que ha significado para esta pérdida a nivel personal, ya que su hermano era como un padre para él. "Ya no me lo preguntó [qué pasó]; dejé de hacerlo. Fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente se desapareció. Esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado andará, aunque no entendamos donde, pero en algún lado está, y, sobre todo, está en la cabeza de esta nueva generación que de ha acercado ha todo lo que él hizo", mencionó Telch al diario mexicano El Universal. El protagonista de la telenovela Mirada de mujer aprovechó para mostrar lo orgulloso que está del trabajo de su hermano. "Tiene 25 años desaparecido y en esta época de todas las redes sociales y de [los nuevos descubrimientos en] la función del cerebro, la gente está descubriendo, fue muy avanzado, muy adelantado", mencionó. Ari Telch Credit: Ari Telch Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sus investigaciones eran tan adelantadas que la gente que lo está descubriendo en este momento se da cuenta de lo importante que fue para el campo que estudiaba; entonces, simple y sencillamente esto de las redes sociales ha permitido que se conozco más a fondo su trabajo", agregó. "Me da mucho gusto que sus escritos trasciendan, que se conozcan y que vuelva la curiosidad por encontrar su trabajo, por tratar de entenderlo, que no es fácil, pero bueno, es muy grato para toda la familia, para mí, en particular, me encanta que la gente hable de Jacky, como le decimos en la familia". Jacobo Grinberg Credit: Jacobo Grinberg.com Ari Telch ha declarado en otros que tiene la esperanza que Jacobo Grinberg regrese.

