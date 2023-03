Ari Telch causa conmoción por despedir a Rebecca Jones con sensual foto: "Es una grosería" El actor fue duramente criticado por despedir a su amiga con esta imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de marzo, se daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de la primera actriz Rebecca Jones, a los 65 años después de unos meses delicados de salud. El suceso convirtió las redes en un espacio para honrarla y homenajearla con imágenes y mensajes cargados de emotividad, cariño y admiración a esta primera dama de la escena. Uno de los actores especialmente afectados por la partida de Rebecca fue su compañero y amigo, Ari Telch, quien le dedicó un sentido escrito en sus redes. "Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Anne Jones", escribió el actor, notablemente afectado. Ari Telch y Rebecca Jones Ari Telch y Rebecca Jones | Credit: AT: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) RJ: Mezcalent Las conmovedoras palabras del intérprete de Imperio de Cristal junto a Rebecca, acompañaron a una imagen de ambos en dicha historia. Sin embargo, el hecho de que la misma mostrase a ambos en una escena muy sensual, ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes no se han mostrado muy de acuerdo con la foto elegida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿No podrías poner otro tipo de foto?", "No era la adecuada para despedir a una persona que partió", "Qué mal en publicar esta imagen. Hubiera cortado la foto, es una grosería para su hijo", "Qué desagradable foto", escribieron tan solo algunos. A pesar del rechazo de muchos a la instantánea que simplemente representa un momento de ambos en la pequeña pantalla, otros entendieron y aplaudieron el gesto del actor. Ari prefirió obviar los comentarios negativos y no entrar en la polémica.

