Ari Telch habla del distanciamiento de su hija Sofía con su mamá Ninel Conde Tras rumorarse, hace unos meses, que Sofía y su madre Ninel Conde estaban alejadas por conflictos familiares, el padre de la joven, Ari Telch reacciona ante ello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, se dio a conocer que Sofía, la primogénita de Ninel Conde y Ari Telch, había tenido un conflicto con su madre y estaban distanciadas. Pese a los rumores, El bombón asesino aseguró que todo estaba tan bien que pasaron las fiestas navideñas juntas. Ahora, el actor fue cuestionado sobre dicho pleito familiar y dejó a todos boquiabiertos por la forma en la que reaccionó. "No te metas en chismes pendejos porque ya sabes que no me ensarto", advirtió Telch a los medios de comunicación. De hecho, el protagonista de la telenovela Mirada de mujer, no quiso hablar mucho de su hija. Aunque dejó claro que con ella el asunto de su bipolaridad "lo hablo normal"; así como de cualquier padecimiento de tipo mental. Solo dejo entrever que mantiene una relación cercana con la joven quien "está a toda madre" y "muy guapa", pero dejó claro que respeta su intimidad. Ari Telch Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me meto mucho en su vida, ni de redes sociales, ni personal. Más bien, platico con ella, la pasamos bien cuando vamos a comer, cuando cotorreamos. Es normal, es mi hija", mencionó. "No puedo hablar de mi hija y decir 'es que centrada'. Es una chava [normal]". Ninel Conde y su hija Sofía Telch Ninel Conde y su hija Sofía Telch | Credit: Mezcalent; Instagram Sofía Telch Lo que el famoso quiso dejar en claro es que a Sofía "nunca se le dio" el interés por dedicarse a la actuación como sus padres, porque "está más bien atrás" en la parte creativa. Ahora, está dedicada a sus estudios, según dio a conocer su madre hace unas semanas. Ari Telch, como Ninel Conde, solo se limita a contar cosas muy precisas sobre la chica, quien prefiere mantenerse alejada del ojo público.

