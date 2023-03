Ari Telch responde a sus detractores por su polémico homenaje a Rebecca Jones Tras desatarse una controversia por la forma como Ari Telch se despidió de Rebecca Jones, el actor enfrenta a sus detractores con fuerte mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de marzo de 2023, falleció Rebecca Jones tras sufrir cáncer de ovario. Como muestra de cariño, respeto y homenaje diversos famosos publicaron emotivos mensajes y dieron a conocer fotos donde estaban con la actriz. Sin embargo, la imagen que Ari Telch posteó en su cuenta de Instagram, donde se le ve en actitud sensual al lado de la fallecida famosa levanto ámpula y ocasionó una serie de críticas para el protagonista de la telenovela Mirada de mujer. Ante ello, Ari Telch decidió enfrentar a sus detractores. "Este comunicado es para dar contexto a una publicación de redes sociales que provocó polémica, que provocó controversia. Me despedí de Rebecca Jones usando una fotografía de la telenovela Imperio de cristal, del año 1995, para los chavos: hace mucho", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Twitter. "Los duelos y el dolor es individual, tu decides cuántos días de duelo decides guardar", continuó. "La fotografía es un homenaje y corresponde a dos personajes de ficción, es falso, no son Rebecca y Ari, son Sofía y Julio, Julio Lombardo", explicó. "Yo elijo celebrar la vida de Rebecca, así quiero recordarla, plena, contenta, joven ejerciendo este oficio que ella tanto amaba y que ejercía de forma sobresaliente". Ari Telch y Rebecca Jones Ari Telch y Rebecca Jones | Credit: AT: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) RJ: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor dejó claro que solo se trató de un homenaje a su trabajo y niega cualquier tipo de encuentro romántico con Rebecca Jones y le volvió a demostrar su respeto. "Su entonces marido, Alejandro Camacho, a quien adoro y respeto también interpretaba al villano de la novela, yo era el bueno", aclaró. "Y nos arengaba a subir el tono de nuestros encuentros físicos. Éste servidor y Rebecca Jones jamás sostuvimos relación sentimental alguna", enfatizó. "Fuimos cuates, compañeros de trabajo. ¡Descansa en paz, Rebecca!, te has librado del dolor. Gracias". Ari Telch cerró la polémica agradeciendo a sus detractores. "Gracias por sus insultos también".

