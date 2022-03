Exclusiva: Tras meses de ausencia, Argelia Atilano y Omar Velasco están de regreso La pareja profesional y romántica, conformada por Argelia Atilano y Omar Velasco, supo que era el momento de tomar una pausa en su carrera ante la fatiga física, mental y emocional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Argelia Atilano y Omar Velasco decidieron darse una pausa profesional y concluir con su famosa emisión radial El show de Omar y Argelia, que iniciaron en 2003 en K-LOVE 107.5. Ahora, regresan pero en una nueva radiodifusora, Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) y en la frecuencia Mega 96.3 FM. "La pausa que tomamos el año pasado era necesaria porque trabajar 18 años, vamos a seguir trabajando, pero en ese momento, hace seis meses, nos sentíamos que ya no podíamos dar [más]", reveló Velasco a People en Español. "Estábamos cansados, fatigados mental, física y emocionalmente. La pandemia nos pegó duro en lo anímico, con las niñas [sus hijas] sobretodo", continuó. "Esperamos aceptación porque estamos yendo a una radio totalmente diferente a la que trabajamos por 18 años. El género musical es diferente, eso es un reto bastante grande. Es una estación que es muy gustada por los jóvenes angelinos, y no es que no sea nuestro público, porque también tenemos público joven, pero reconocemos que llegar a Mega 96.3 con el género reguetón representa un reto grandísimo y estamos listos, ojalá que nos acepten". La pareja revela cuál ha sido la clave de su éxito a nivel profesional y como matrimonio, ya que este programa los hizo enamorarse. "Teníamos muchos sueños de triunfar en la radio. El amor llegó sin esperarlo, algo que salió muy natural, porque desde que comenzamos, en el 2003, estábamos muy enfocados; teníamos mucha hambre de hacer nombre, de dejar una huella importante en la radio y, aparte, estábamos muy jóvenes. El amor, como dije, llegó sin esperarlo pero creo que es lo más grande que ha pasado de nuestra carrera; la radio nos ha dado la familia que tenemos y por eso estamos muy agradecidos", dijo Omar. Argelia Atilano y Omar Velasco Credit: Cortesía: Argelia Atilano y Omar Velasco SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ser lo más auténticos y reales, y no esconder nada en cuestión de cómo hemos vivido como pareja, como matrimonio. Lo único que escondimos al principio fue el noviazgo por temor a perder el trabajo, pero una vez que anunciamos al mundo que estábamos enamorados, que nos íbamos a casar, fue un parteaguas en nuestra carrera porque el público se enamoró de la historia de amor que se dio al aire", mencionó Atilano. "Desde entonces, nos prometimos que no le íbamos a esconder nada al público y empezamos a compartir nuestras vivencias, las buenas y las malas, como pareja, matrimonio, padres. Creo que el público se encariñó mucho con eso". Los radioescuchas, al descubrir que tenían una historia en común con ellos, crearon una conexión. "Creo que eso es lo que público siempre ha apreciado, que nos hemos identificado con ellos y ellos con nosotros porque tenemos vidas muy similares. Empezando por ser hijos de inmigrantes; ser jóvenes que crecimos en zonas de bajos recursos pero con grandes sueños de superarnos en este país; comprarle a nuestras madres su primera casa; ir a la universidad", agregó. "Cumplir todos sueños que muchos de los padres tienen para sus propios hijos", reflexionó. "Creo que eso es lo que gente ha abrazado con mucho cariño, poder identificarse con una pareja que viene desde abajo". "Tenemos ese amor a la radio, al micrófono, al público y el amor a la pareja de seguir trabajando juntos", Omar Velasco Argelia Atilano y Omar Velasco, además de ser autores del libro Amor al aire, han creado diversos apoyos para la comunidad latina para que logren salir adelante y cumplir sus sueños, tal como ellos lo han hecho. El show de Omar y Argelia regresa en Mega 96.3 FM a partir del próximo lunes 28 de marzo de 2022, de 6 a 10 de la mañana tiempo de Los Ángeles. "Me decían que no podíamos salir mucho de la radio porque la gente olvida. Entonces, también estábamos presionados para regresar pronto, pero, como dije, necesitábamos ese espacio. También descubrimos que sí tenemos ese amor a la radio, al micrófono, al público y el amor a la pareja de seguir trabajando juntos", concluyó Omar.

