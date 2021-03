Close

¡Polémicas declaraciones de Arcángel involucran a la cantante Anitta y a Lorenzo Méndez! "Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cu-- en las redes sociales por likes". ¡Descubre cómo con este post se armó el tremendo barullo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se armó tremendo lío a raíz de las declaraciones realizadas por Arcángel acerca de las mujeres que enseñan el trasero en las redes. Todo comenzó con un post que compartió en sus historias que decía lo siguiente: "Quieres que te respeten como mujer, bla bla bla, pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, ¡se distinguen y se catalogan como damas!" Al parecer, la cantante brasileña Anitta le dejó de seguir, y eso causó un gran pesar al cantante que pidió disculpas en las redes con una extraña combinación de frases a favor y en contra de las mujeres que enseñan las nalgas, que terminaron causaron aún más confusión. Image zoom Credit: IG Arcángel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una pequeña explicación aquí", comenzó a relatar en video desde sus historias tras el polémico comentario. Después de asegurar que había aprendido mucho, continuó: "Uno no puede generalizar, yo no me referí a todas las mujeres, yo me referí a una historia personal aquí, en verdad, a nadie le importa, me estaba refiriendo a cierta…", afirmó como si ese mensaje hubiera sido para una mujer en particular de la que no quiso dar detalles. "Pero a la mujer seria, decente, trabajadora, que se haya sentido que yo le falté el respeto con mi comentario, es de hombres pedir disculpas" y después añadió: "Dios bendiga todas las nalgas". Image zoom Credit: Ig Arcángel Después siguió hablando y llegó a la conclusión de que "hay mujeres que lamentablemente usan sus redes sociales para prostituirse y a veces exigen cierto respeto de los hombres que… Una mujer que no se comporta como una, entonces no se lo merece. Repito, si alguna mujer seria, respetable, se sintió identificada, disculpen", repitió. Después de reiterarle a Anitta que él era quien más likes le daba y que si pudiera se los daría con besos, continuó: "Me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojo*** y Anitta, vuelvo y te digo: yo soy el que más likes te da, mami, me dolió que me dieras unfollow", dijo finalmente reconociendo que la cantante brasileña había dejado de seguirle tras su post, tratando de aclarar que no se refería a ella. Image zoom Credit: IG Anitta "Soy genuino" advirtió a sus fans, "y voy a seguir siendo directo". Llamó mucho la atención un comentario de Lorenzo Méndez, que tras ser compartida la noticia por Suelta la sopa, el cantante mexicano añadió un pequeño fuego bajo el post… Image zoom Credit: IG Arcángel ¿Qué quiso decir con ese comentario el ex de Chiquis Rivera? ¡La polémica está servida!

