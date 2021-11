Arcángel manda entre lágrimas un fuerte mensaje a la mujer que mató a su hermano Roto de dolor, el artista puertorriqueño sorprendió a todos con sus palabras hacia la persona que ha destrozado su familia. "Yo la quiero abrazar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas 5 días después de la muerte de su hermano Justin Santos tras un choque mortal con otro coche, su hermano Arcángel ha reaparecido destrozado y con un mensaje a la mujer responsable del fatídico accidente. Entre lágrimas y con el dolor escrito en sus rostro, el artista puertorriqueño quiso dirigirse mirando a cámara a la responsable de la desesperación y pena que pasa su familia en estos momentos. Para sorpresa de todos, los videos colgados en sus redes no están cargados de insultos, rencor ni mucho menos amenazas. Todo lo contrario, su contenido ha dejado a todos sin palabras, especialmente ante la propuesta del cantante a la mujer que mató a su hermano al conducir ebria. Arcángel admitió que él conoce en primera persona los efectos del alcohol en las personas y las consecuencias de su abuso. Él ha vivido esta "enfermedad" y por eso quiso mandar estas palabras a quien, como él en su día, vive condenada a esa adicción. "Yo nunca la he visto, no sé quién es, yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo porque el alcoholismo es una enfermedad. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor", expresó en este conmovedor video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La grabación llegó a un punto de intensidad tan grande que Arcángel no pudo evitar romper a llorar. "¿Que fue un acto irresponsable? Sí, ¿que se llevó una vida inocente? Sí... pero a la misma vez no fue de maldad... ¡Yo la quiero abrazar a usted!", prosiguió con lágrimas en los ojos. Su hermano Justin, de 21 años, fallecía el pasado fin de semana tras recibir un fuerte impacto en su coche. El fatal incidente acabó con su vida y dejó herido a su acompañante. Con estas palabras, el reconocido artista espera poder evitar más sucesos trágicos de este alcance.

