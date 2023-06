Arcángel crió al hijo de Nicky Jam como si fuera suyo: conoce la historia de Joe Martin Joe Martin es el hijo biológico de Nicky Jam, pero fue criado desde pequeño por Arcángel, el esposo de su madre Janexsy Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicky Jam Credit: Jason Koerner/Getty Images Nicky Jam y Arcángel han compartido el escenario, pero comparten algo mucho más importante: un hijo. Joe Martin, quien ya es un adolescente, es el hijo biológico de Nicky Jam, pero fue criado desde que era un bebé por Arcángel, el esposo de su madre Janexsy Figueroa. "Él y yo tenemos una relación bastante bonita, ya que aparte de colegas, tenemos algo que es un hijo en común", dijo Arcángel en entrevista con Enrique Santos. Joe Martin nació en el 2005, fruto de una historia amorosa entre Nicky Jam y Janexsy Figueroa, reporta Univision. Tras Janexsy terminar su relación con Nicky Jam, ella comenzó su larga historia amorosa con Arcángel, con quien hoy está felizmente casada. "Él hijo de él es otro hijo en mi casa, se criaron los tres por igual, no había diferencia", dijo el rapero puertorriqueño, quien también es padre de Angelica y Austin, de su matrimonio con Janexsy. "Aparte de colegas somos compadres", añadió sobre Nick Rivera Caminero, el verdadero nombre de Nicky Jam. Arcangel Credit: Daniel Boczarski/Getty Images for Churchill Downs SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicky Jam, de raíces puertorriqueñas y dominicanas, también es padre de Alyssa, Yarimar y Luciana. "Aquí mi orquesta", escribió Nicky Jam en Instagram hace unos años, con una foto de sus cuatro hijos disfrutando la época navideña juntos.

