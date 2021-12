Arcángel reconoce el peor error que ha cometido en su vida Arcángel, quien recientemente perdió a su hermano, abre su corazón y habla en exclusiva de su polémica personalidad y sus planes profesionales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arcángel Credit: Mezcalent A lo largo de su carrera artística, Arcángel reconoce que ha cometido un gran error. "Soy muy sincero y [digo] lo que sale de mi corazón", confiesa el cantante de raíces dominicanas de 35 años. "La verdad no es humilde, es una de las cosas más arrogantes que existen. Por eso no todo el mundo está acostumbrado a escucharla. Yo camino con la verdad". También junto a cantantes como, entre otros, Dalex, Farina, Nicky Jam y Zion & Lennox, quienes compartieron su talento con Arcángel en el disco Los favoritos 2.5 (Rimas). Arcangel Credit: Ig Arcángel "La sal y la pimienta de esta producción es que dentro de la pandemia firmé uno de los mejores contratos de mi vida y tuve que filmar material, esa es la verdad", admite el intérprete, que está orgulloso de su nuevo trabajo. "Gracias a Dios gozo del respeto y la admiración de mis colegas, son mis mejores aliados". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lo mismo que "papá Dios", que Arcángel considera que le ha puesto en el camino oportunidades profesionales y le salvó la vida tras sufrir un infarto en el 2019. "Los últimos años de mi vida han sido los mejores, por poco me muero", revela el artista quien recientemente sufrió la pérdida de su hermano. "Ha sido algo maravilloso, el tipo de persona que soy yo, [ahora] valoro cada situación"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arcángel reconoce el peor error que ha cometido en su vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.