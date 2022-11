8 árboles de navidad de famosas que vas a querer tener este año en tu hogar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Galván Credit: Mezcalent (x3) Desde Adamari López hasta Sherlyn, pasando por Carolina Sandoval, Giselle Blondet, Ximena Duque y Jacky Bracamontes, entre otros, la navidad llegó ya al hogar de muchas celebridades. Mira sus espectaculares árboles de navidad e inspírate para decorar el tuyo. ¡Hay para todos los gustos! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: Instagram Adamari López Como cada año, la conductora puertorriqueña confió esta tarea tan especial a Aniska, un negocio familiar "lleno de amor y pasión por las flores y el trabajo" con sede en Miami. "En estas fechas en donde todo ha subido y la economía está muy mala tener un arbolito que uno pueda reciclar y que podamos además cuidar el medio ambiente al no utilizar un árbol natural puede ser de gran ayuda". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: Mezcalent; Instagram Giselle Blondet El árbol de navidad de la conductora de La mesa caliente (Telemundo) quedó "tal y como lo había soñado". "Estoy enamorada de mi arbolito y mis nietos también". 2 de 8 Ver Todo Carolina Sandoval Carolina Sandoval Credit: Instagram Carolina Sandoval El decorador venezolano Luis Brito fue el encargado de inundar en esta ocasión de magia, color e ilusión el hogar de la influencer y periodista venezolana. "Este año es una Navidad entre clásica –no, yo no soy minimalista por supuesto–, pero tengo detalles que le dan como ese sello Carolina Sandoval que no le gusta pasar desapercibida, pero con clase". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: Mezcalent; Instagram Jacky Bracamontes La presentadora mexicana tenía su casa decorada desde principios de noviembre. "Es la época favorita de toda la familia, así que les confieso que al día siguiente de Día de Muertos siempre ponemos nuestro arbolito". 4 de 8 Ver Todo Ximena Duque Jacky Bracamontes Credit: Instagram Jacky Bracamontes El diseñador Daniel Zambrano creó "una pieza de arte" exclusiva para la actriz y empresaria colombiana. "Me sorprendiste, definitivamente superaste mis expectativas", expresó Duque en las redes sociales tras ver el resultado. 5 de 8 Ver Todo Sherlyn Sherlyn Credit: Mezcalent; Instagram Sherlyn La empresa mexicana JackMa Design hizo este año magia en el hogar de la actriz mexicana. "Yo tengo años ya trabajando con ellas y cada año traen una idea diferente, cada año te vuelven a sorprender y hay una gran diferencia entre cuando lo montas tú a cuando te lo montan las profesionales. El año pasado lo montamos André y yo, el de mi mamá era hermoso y el de aquí tenía la mitad de las luces amarillas, la mitad de las luces blancas… Nos divertimos eso sí, pero la verdad es que si va a durar tanto tiempo el arbolito pues qué mejor que lo hagan las expertas". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Galván Michelle Galván Credit: Mezcalent; Instagram Michelle Galván La copresentadora del programa Primer impacto (Univision) se decantó por el rosa. "Estamos listos para la Navidad". 7 de 8 Ver Todo María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás Credit: Mezcalent; Instagram María Celeste Arrarás Elegante es uno de los adjetivos que mejor podría describir el inmenso árbol de Navidad que preside la sala del hogar de la periodista puertorriqueña. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

