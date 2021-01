Close

¡Arath de la Torre se entera en directo de la muerte de dos familiares por coronavirus! En medio de la transmisión del programa mexicano Hoy, el actor se quedó en shock al recibir uno de los golpes personales más duros. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alegre y dicharachero como es él, en esta ocasión a Arath de la Torre se le borró la sonrisa de su cara de un plumazo. Ocurría en riguroso directo del programa Hoy, para el que trabaja, cuando informaban de la muerte de dos personas por culpa del coronavirus. Esos dos fallecidos resultaron ser sus tíos, Mario Gutiérrez y su tía Catalina. El protagonista de Una familia con suerte se vio muy consternado y fue rápidamente consolado por sus compañeros de programa Andrea Legarreta y Galilea Montijo, entre otros. "Me vengo enterando que falleció mi tía Catalina...es hermana de mi abuela. Mi más sentido pésame a la familia Álvarez y a toda la familia de Mario, siempre fue una persona maravillosa. Me quedé en shock", expresó este jueves con gesto de tristeza. Con la voz entrecortada y visiblemente afectado recordó con mucho amor momentos junto su tía y las sabrosas parrilladas de Mario, fundador del grupo Los ángeles negros. Aprovechó las cámaras de su programa para mandar las condolencias a su gente. "A toda mi familia un abrazo grande por este medio", dijo mientras sus colegas de plató le arropaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez más, la COVID-19 ha sido la responsable de ambas muertes. Desde el perfil en redes de la banda chilena, rindieron un sentido homenaje a su guitarrista estrella con unas palabras llenas de sentimiento. "Elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera, y sea recibido con un coro de ángeles celestiales, para su eterno descanso", leía el mensaje. QEPD.

