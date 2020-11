Close

Arath de la Torre no se lleva con su hermano Ulises de la Torre: "Tengo mucho tiempo de no saber de él" El inolvidable Pancho López reconoció en una reciente entrevista que últimamente no se ha visto con su hermano ni en las Navidades. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Contrario a lo que pudiera parecer dedicándose los dos al mundo del entretenimiento y siendo casi de la misma edad, Arath de la Torre no mantiene ningún tipo de relación en la actualidad con su hermano, el también actor Ulises de la Torre. Así lo revelo el inolvidable Pancho López de la exitosa telenovela de Televisa Una familia con suerte en una reciente entrevista con el conductor Yordi Rosado, donde se sinceró por primera vez sobre el tema. "No nos llevamos, somos un poco el agua y el aceite. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho no tener una muy buena relación con él, pero tengo mucho tiempo de no saber de él", se sinceró el intérprete de 45 años. "Últimamente no nos hemos visto ni en las Navidades", admitió Arath. Image zoom Ulises de la Torre y Arath de la Torre | Credit: Mezcalent (x2) El actor, quien es apenas tres años mayor que Ulises, reconoció que sus caminos comenzaron a separarse cuando su hermano decidió adentrarse también en la interpretación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando yo estaba haciendo Soñadoras él estaba entrando a la carrera de Mercadotecnia, estamos hablando de un abismo de 10 años aproximados de carrera. Cuando él sale de la carrera decide ser actor y yo creo que él creyó que le iba a llover el dinero y la verdad es que esto ha sido muy difícil, entonces ha sido muy difícil mi relación con mi hermano", aseveró. Sin dar demasiados detalles sobre lo sucedido, Arath subrayó que ambos son muy diferentes. "Básicamente es que somos muy diferentes, la gente cree que somos iguales. Yo tengo una personalidad totalmente opuesta a mi hermano pese a que nos parecemos [físicamente]", afirmó. Pero que no mantengan una buena relación en el presente no significa que no exista cariño entre ambos ya que Arath tiene claro que el día que lo necesite ahí va a estar y viceversa. "El día que me necesite ahí voy a estar porque cuando me ha necesitado ahí he estado y lo sabe, e igual, él me ha sacado de cosas difíciles y fuertes, es mi hermano y él sabe que cuenta conmigo, pero eso es hermandad nada más, lo demás pues tus amigos a veces se vuelven más hermanos que tu hermano, pero él sabe que en cuanto suene el teléfono y necesite ayuda o viceversa sé que va a estar o yo voy a estar", dejó claro.

