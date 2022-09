Arath de la Torre llora la muerte de un querido amigo, el reconocido director mexicano Jorge Fons El actor Arath de la Torre dedicó un emotivo mensaje a su gran amigo, el director mexicano Jorge Fons, quien falleció a sus 83 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El director mexicano Jorge Fons falleció a sus 83 años. Su amigo, el actor Arath de la Torre, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales recordándolo. "Descanse en paz uno de mis grandes mentores y amigo", expresó. "Un Director que revolucionó el cine y con una pasión desbordada por su oficio. Tuve la oportunidad de crear junto con él a Pancho López y tenerlo un año dirigiendo Una familia con suerte", añadió sobre su personaje en esta telenovela. "Se fue el maestro, pero deja un legado invaluable en todos los sentidos". El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del cineasta durante su rueda de prensa matutina. "Mandar un abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer, estuvo con nosotros, visitándonos, con otros cineastas, el 16 o 17 de mayo", dijo López Obrador, según reporta el diario San Diego Union Tribune. Arath de la torre Arath de la Torre | Credit: Mezcalent.com El artista veracruzano dirigió la película El callejón de los milagros (1995) protagonizada por Salma Hayek. En 1996, Fons obtuvo el premio Goya a "mejor película extranjera de habla hispana" por esta joya. También dirigió la película Rojo amanecer (1989), sobre la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco. Por esta película ganó 11 premios Ariel. Por su película Los Albañiles (1976) ganó el Oso de Plata en el festival internacional de cine de Berlín, Berlinale. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arath de la Torre llora la muerte de un querido amigo, el reconocido director mexicano Jorge Fons

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.