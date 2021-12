Arath de la Torre llora la muerte de una de las personas más importantes en su vida Con un homenaje póstumo, Arath de la Torre anunció el fallecimiento de alguien muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves 30 de diciembre de 2021, Arath de la Torre dio a conocer el fallecimiento de su padrastro, quien también llevaba por nombre Armando Villanueva. "Te fuiste en paz papi. Me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor. Y [me enseñaste] a no rendirme ante nada. Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre ¡¡¡luchaste por la familia!!! Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el emotivo mensaje con un par de imágenes. En una se ve al señor con un sombrero y, en otra, se nota que es de una misa, donde se aprecia una fotografía de este frente al altar con algunas flores, una vela y lo que parece ser una caja que podría contener las cenizas del difunto. El también conductor es hijo de Arath de la Torre Álvarez, quien perdió la patria potestad de este y su hermano Ulises. Su madre, Estela Balmaceda, se casó con Villanueva y durante su matrimonio procrearon a dos hijos más: Paty y Armando. Así, el señor fue quien se convirtió en padre de los dos primeros. Arath de la Torre Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos y famosos se pronunciaron ante este deceso. "Lo siento mucho. Un abrazo de luz amigo querido", comentó Maribel Guardia. "¡¡Lo siento mucho amigo lindo!! ¡Mucha fortaleza! ¡Te abrazo fuerte!", dijo Andrea Legarreta; "¡¡Amigo te abrazo con el alma!! Lo siento", comentó Mariana Seoane, y "Gran abrazo querido Arath, lo siento mucho, nuestras oraciones para tu papi, para ti y toda la familia", expresó Memo del Bosque. También los internautas quisieron mostrarle su solidaridad y apoyo. "Una abrazo solidario para ti y toda tu familia. Reciban mis condolencias; bendiciones y luz eterna"; "Lo siento mucho, es muy duro perder al padre, pero de ahora en adelante te seguirá todos los días, objetos, olores, sonidos te lo recordarán por siempre y te sentirás bien acompañado", y "Abrazo enorme lleno de cariño. Siento mucho tu pérdida", fueron algunos comentarios. Arath de la Torre no mencionó cuál fue la razón de la muerte de su padre; se desconoce, si lo hará en los próximos días.

