Close

Arap Bethke confirma que se enfermó de coronavirus ¡por segunda vez! El protagonista de Buscando a Frida (Telemundo) compartió sorprendido su contagio meses después de haber dejado atrás esa pesadilla. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En agosto del año pasado Arap Bethke "salió del armario" y confesó haber padecido la COVID-19. Un mensaje donde reivindicaba el no esconderse por salir positivo por miedo a ser discriminado. Medio año después y cuando ya estaba recuperado, el protagonista de Buscando a Frida (Telemundo) compartía de nuevo una triste noticia. Se ha vuelto a contagiar. Aunque se encuentra bien a nivel de salud y los síntomas no han sido graves, pide a la gente que por no se relaje. Esta pesadilla no ha terminado. "No bajen la guardia", escribió. Durante su primera etapa de contagio confesó ser asintomático y por tanto no enterarse demasiado del paso de este virus por su cuerpo. Su trabajo y las constantes pruebas que ha de hacerse para entrar a un set de grabación fue lo que le hizo descubrirlo entonces y parece que también ahora. El actor se encuentra en casa haciendo cuarentena y cumpliendo con el protocolo previsto para estos casos. Hace unos días era su colega de profesión Ariadne Díaz quien compartía en sus redes que ella también se contagiaba por segunda vez, y que en esta ocasión fue más fuerte. El intérprete mexicano de 40 años y rostro de la justicia de la exitosa telenovela de Telemundo comenzaba el año con la alegría de su compromiso con su novia Ivana de María. Una ilusión que ningún virus le va a arrebatar. ¡Pronta recuperación!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Arap Bethke confirma que se enfermó de coronavirus ¡por segunda vez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.