¡Arap Bethke se casa! Así ha sido su romántica pedida en la playa El protagonista de La Usurpadora dice adiós a la soltería. El actor pidió matrimonio a su novia, Ivana de María, de una forma de lo más original. ¡Qué romántico! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2021 empieza con muy buen pie para Arap Bethke. El actor ha entregado el anillo de prometida a su novia, Ivana de María, ¡y ella le dijo sí! A través de las redes, la feliz pareja anunció su compromiso con la foto del inolvidable momento. Sus sonrisas de absoluta dicha lo dicen todo. El protagonista de La Usurpadora y su chica se encuentran pasando el comienzo de año en una de las paradisíacas playas de Guerrero, desde donde hicieron el romántico anuncio a sus seguidores. "Algo me dice que va a ser un gran año", escribió la novia llena de emoción junto a esta foto al atardecer de su chico arrodillado frente a ella. Ambos usaron la misma imagen y frase en sus perfiles de Instagram para dar a conocer la maravillosa noticia de su próximo matrimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después los tortolitos mostraron orgullosos el anillo de compromiso de la futura esposa que no cabía en sí de gozo y felicidad. Después de un 2020 en el que Arap pasó el coronavirus, están dispuestos a exprimir y disfrutar cada segundo de la vida. ¡Enhorabuena a los dos por este paso tan importante y especial!

