Exclusiva: Arap Bethke revela detalles de su próxima boda. “Un momento muy divertido y muy emocionante en mi vida” A inicios de enero, Arap Bethke se comprometió en matrimonio con su Ivana de María. Ahora, el actor da a conocer la fecha de la boda y otros secretos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 1 de enero y a casi cuatro años de noviazgo, Arap Bethke dio a conocer que le había pedido matrimonio a Ivana de María, teniendo como marco una playa mexicana y aprovechando un romántico amanecer. Ahora, el intérprete de Martín Cabrera en el melodrama Buscando a Frida habla por primera vez de su futura boda. "Me caso el próximo año", reveló Bethke a People en Español. "Esa también es una meta y un momento muy divertido, y muy emocionante en mi vida". La pareja se conoció cuando trabajaron juntos en la teleserie La piloto, en 2017, poco después entablaron un romance y ahora llegarán al altar en febrero de 2022 en México, de donde es originaria la actriz y nacionalizado el actor. Si bien, el antagonista de la película Enamorándome de Abril ya tiene una hija llamada Paloma, producto de la relación sentimental con su colega colombiana Isabela Córdoba, no descarta que con esta unión "eventualmente" agrande la familia. "Después vendrán los hijos", agregó. Arap Bethke Credit: Erick Delgal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras llega el momento del enlace nupcial, el actor promueve la campaña titulada "El Océano: el gran proveedor", donde busca crear conciencia sobre el cuidado de los mares y la pesca responsable. Además, este 29 de abril, lanzará su programa digital Arap en Mandil donde pretende ayudar a lo inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos a descubrir cómo manejar sus finanzas, al tiempo que les enseña recetas de cocina. "Mucha de la gente que cruza y empieza a trabajar aquí [en Estados Unidos] no tiene esa educación ni esa planeación financiera", explicó. "Vamos a lanzar esta serie de programas de cocina en donde nos vamos a asociar con diferentes chefs, de distintas partes de México, y vamos a hacer una receta muy sencilla; muy rica, muy nutritiva, pero también muy económica". A la par de todos sus proyectos, Arap Bethke "me estoy enfocando mucho en trabajar en inglés, en hacer algo en Estados Unidos". También quiere abrirse nuevos caminos. "Me gustaría explorar la escritura y la dirección; estoy escribiendo un par de proyectos que quiero desarrollar", concluyó.

