Arap Bethke anuncia fin de romance tras cinco años de relación Durante varios años Arap Bethke mantuvo una relación sentimental con Ivana De Maria, que ahora ha llegado a su fin ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental que por varios años sostuvieron Arapth Bethke e Ivana De Maria ha llegado a su fin. Fue el propio actor el encargado de dar a conocer este noticia. "Después de cinco años de un amor incomparable, Ivana y yo decidimos separarnos. El amor entre nosotros no nos falta, pero en este momento nuestros caminos van por lugares diferentes", mencionó en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con una serie de imágenes donde se ve a la ahora expareja disfrutando de diversos momentos. El intérprete de Martín Cabrera en la telenovela Buscando a Frida dejó claro que la ruptura fue en los mejores términos y seguirán manteniendo un trato como buenos amigos. Aprovechó para pedir respeto público a este momento complicado en la vida de ambos. "Ha sido un proceso consciente y respetuoso entre los dos. Agradecemos que se mantenga el respeto y la empatía por parte del publico y los medios de comunicación para velar por el bienestar de ambos en un proceso que ha sido muy amoroso y también muy difícil", continuó. "Estamos profundamente agradecidos el uno con el otro por estos años tan increibles, de tanto amor, tanto crecimiento y buenos recuerdos y por eso salimos de esta relacion de pareja siendo grandes amigos". Arap Bethke Arap Bethke | Credit: Alejandro García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de la película Prometeo mal encadenado recibió muestras de apoyo por parte de los internautas. "Maravillosas palabras, leía hace poco algo que decía así: 'cuando entres o salgas de la vida de alguien, hazlo con cariño', y eso están haciendo. Que el destino les depare lo mejor a los dos", mencionó una seguidora. "Que bellas palabras"; "Gracias, porque, a comparación de muchos otros, veo y leo cuanto respeto tienes por Ivana y su relación. Suerte y lo mejor para ambos. Ivana es una hermosa persona"; "Mis mejores deseos para los dos. Mucho éxito en todos sus proyectos. Dios los bendiga en cada momento y que el amor y la amistad nunca se termine", y "Dios y el tiempo harán que se encuentren, son una pareja genial", fueron otros comentarios. Por su parte, Ivana De Maria no ha hecho ningún comentario. Mientras tanto, Arap Bethke continúa con sus proyectos profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arap Bethke anuncia fin de romance tras cinco años de relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.