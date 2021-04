Arap Bethke de villano en Buscando a Frida a activista Tras ser reconocido como el malvado Martín Cabrera de la telenovela Buscando a Frida, Arap Bethke trabajar para promover importantes causas y ayudar a los inmigrantes en Estados Unidos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estos momentos, Arap Bethke triunfa como el villano en la telenovela Buscando a Frida. El actor cuenta lo difícil que fue sacar adelante este que "fue un proyecto muy particular" debido a que se realizó "justo en medio de la pandemia". "El reto más grande fue físico y emocional de estar en un set con COVID dando vueltas y teniendo presente está amenaza latente", confesó Bethke a People en Español. "Nunca había tenido que ensayar con cubrebocas y vicera todo el tiempo, a veces se volvía agotador". Además de estas complicadas condiciones, encarnar al malvado Martín Cabrera también le representó otros desafíos. "Interpretar este personaje tan dañado, un personaje que realmente tenía un pasado que lo ha ido atormentado y persiguiendo; tiene pesadillas, problemas con el alcohol y los antidepresivos. El habitar este universo todos los días también se vuelve agotador después de un tiempo", advirtió. Nacido en Kenia, nacionalizado mexicano y siendo hijo de madre chilena y padre alemán, el protagonista de la obra Closer, desde pequeño, tuvo la oportunidad de viajar y conocer diversas culturas que lo llevarían a descubrir su vocación. "De niño soñaba con ser explorador. Siempre me han gustado los viajes, los mapas y explorar territorios desconocidos", reveló. Arap Bethke Credit: Erick Degal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La actuación fue un paso natural hacia explorar de otra manera", comentó. "Explorar diferentes historias, personajes, realidades alternas y eso es uno de los grande beneficios de la actuación que siempre estás explorando cosas que nunca te imaginas". Tras lograr reconocimiento profesional, ahora quiere ser portavoz de importantes causas. Una de ellas es hacer conciencia de los mares y la pesca responsable en pro de palear la crisis climática a través de la iniciativa "El Océano: el gran proveedor" de la organización ecológica Sachamama. "Me fui dando cuenta de la importancia de usar nuestra voz pública para trasmitir un mensaje positivo", dijo. Para ello, considera que se pueden llevar a cabo "pequeñas acciones que no van a cambiar tu estilo de vida" pero evitan que los desechos queden el mar y contaminen. Al mismo tiempo, está por estrenar la emisión digital llamada Arap en mandil, donde busca ayudar a la comunidad inmigrante que vive en Estados Unidos dándoles recetas sencillas y contando anécdotas, a la vez que aprenden a cuidar su dinero. Esta iniciativa la realiza en conjunto con Qualitas of Life Foundation. Arap Bethke "Se me ocurrió juntar dos de mis grandes pasiones, siempre me ha gustado mucho cocinar y siempre me ha gustado ayudar", comentó. "A lo largo del programa también vamos a dar tips de planeación financiera". Además de verlo en Buscando a Frida, el público podrá interactuar con Arap Bethke a partir del jueves 29 de abril a la 7:00 p.m. CDT, en Arap en Mandil se trasmitirá vía streaming. Los detalles se encuentran en las redes sociales del actor @arapmx.

Share options

Close Login

View image Arap Bethke de villano en Buscando a Frida a activista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.