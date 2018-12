¿Arap Bethke en planes de llegar al altar?

Arap Bethke está muy contento de su relación con su novia Ivana de María, pues ya están elaborando el guión de una comedia romántica en la que planean actuar juntos y recordar el hecho de compartir escena como lo hicieron en la primera temporada de La piloto (Univision), donde comenzó su historia de amor hace poco más de un año.

“Estamos escribiendo un guión de una comedia romántica que planeamos producir y actuar juntos, muy divertida la verdad”, adelantó la actriz en entrevista con MezcalTV.

“Apenas está en etapa como de gestación, así que es muy pronto para hablar del proyecto, pero sí nos divertimos mucho, por lo menos nosotros nos reímos mucho cuando la estamos escribiendo”, agregó Bethke.

La parejita se lleva muy bien, ¿hay planes de llegar al altar?

Mezcalent

“No, ¿qué?, no. No, no es cierto, no sabemos, todavía no es algo que hayamos hablado, todo a su tiempo”, dijo el actor.

“Todo a su tiempo, somos muy felices y [estamos] disfrutando mucho la relación, pero también con mucho trabajo, entonces pues no”, completó Ivana.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Mezcalent

El actor de origen keniano prometió que la nueva temporada de La piloto estará llena de acción, pero sin olvidar el tema del amor entre los personajes principales.

“Mucha acción, mucho trabajo, muchas locaciones. Creo que se va a ver espectacular, tiene unos valores de producción muy grandes, tiene secuencias de acción impresionantes. Hay nuevos personajes, mueren algunos otros, entonces sigue toda esta historia como de suspenso, de misterio, de thriller, pero se mantiene el corazón de la historia, que es esta historia de amor”.