¿Quién será? Las "misteriosas" parejas de estos famosos que tienen a todo el mundo especulando

Una de las estrellas estaba en una relación por dos años antes de revelar quién era su pareja, una pareja estuvo juntos durante años antes de hacer publicó su relación. Echa un vistazo a algunas de las estrellas que han mantenido o mantienen ocultas a sus parejas. Aracely Arámbula Image zoom Mezcalent La actriz recientemente compartió que su corazón tiene un dueño. Del galán solo dijo que no forma parte del mundo del entretenimiento. Blanca Soto Image zoom Mezcalent La mexicana reveló que estaba en una relación, pero no compartió con quién. Francisca Lachapel y Francesco Zampogna Image zoom Instagram / Francisca Lachapel La presentadora guardó como un tesoro la identidad de su enamorado. Pero cuando el italiano le propuso matrimonio, finalmente nos lo presentó. Chiquibaby y Gerardo López Image zoom Instagram Gerardo López Muchos no sabían que la estrella de radio lleva cinco años casada. Jamie Foxx y Katie Holmes Image zoom 2018 Backgrid/The Grosby Group Hubo rumores, mucho misterio, pero no fue hasta principios de este año que se confirmó su relación. Claro, que poco después se dejaron. Taylor Swift y Joe Alwyn Image zoom Jackson Lee/GC Images La cantante suele ser muy franca con sus relaciones, pero en esta ocasión se ha decantado por el misterio. ¿Son o no son? Zendaya Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz compartió que hace cuatro años mantiene una relación de pareja, pero no se ha revelado la identidad del suertudo.

Taraji P. Henson Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic La actriz tampoco ha dicho quién es la hombre con quie lleva saliendo dos años y con el que está compremetida. Keanu Reeves y Alexandra Grant Image zoom Elizabeth Goodenough/Everett Collection/Alamy Live News Tras guardar el secreto por mucho tiempo, el actor hizo publicó su relación con la artista visual esta semana.

