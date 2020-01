El fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Aracely Arámbula Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo mostrando su amor en México, Jacky Bracamontes parece feliz de volver al trabajo, Alejandra Espinoza se tomó una foto en el aeropuerto mientras esperaba su vuelo. ¡Mira qué más colgaron en sus redes otros famosos este fin de semana! Empezar galería Aracely Arámbula IG/Aracely Arámbula "#Miarafamiliabella miren qué lindo encontrarme con mi queridísimo Fer Colunga. Les comparto la foto que tanto querían ver en @canadoradafestival muchos besos adorada Arafamilia", compartió la actriz. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Luis Fonsi IG/Luis Fonsi "A sudar un poquito y nos vamos directo para el 🎙🎚🎛🎵 Feliz fin de semana familia", dijo el puertorriqueño. 2 de 10 Applications Ver Todo Rodner Figueroa IG/Rodner Figueroa El venezolano compartió una selfie junto a su pareja, Ernesto Mathies (izq.), Lola Ponce y Aarón Díaz disfrutando de un día de playa en la República Dominicana. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Jacky Bracamontes IG/Jacky Bracamontes "Me hubiera encantado tener el don de una gran voz.... pero Diosito decidió que no! Jajajaja!", bromeó la presentadora en el set de La Voz US. 4 de 10 Applications Ver Todo Ricky Martin IG/Ricky Martin El hecho de que esté ocupado en la gira no impidió que el cantante compartiera una foto, con gesto serio y, como explica en el texto que acompaña a la imagen, con muchas cosas en la cabeza. "Con la mente a mil x hora. Los días se van volando", escribe. 5 de 10 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza IG/Alejandra Espinoza Esperar en el aeropuerto puede ser aburrido, razón por la cual la mexicana que ahora luce melena rubio platino decidió tomar un par de fotos antes de subir a su avión. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jomari Goyso IG/Jomari Goyso "Que le de gracias a Dios mi madre bella que no salí en calzoncillos a regar mi césped de plástico 😉 lol 😂 ", publicó el periodista español. 7 de 10 Applications Ver Todo Sebastián Caicedo IG/Sebastián Caicedo "🎈Hasta el infinito y más allá🎈 #carmenysebas #mexico 🇲🇽♥️", expresó el actor junto a su esposa Carmen Villalobos. 8 de 10 Applications Ver Todo Fabián Ríos IG/Fabián Ríos "Desde República Dominicana 🇩🇴 puro amor para ustedes FR", compartió el actor que estos días se encuentra filmando una película en ese país. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Danna Paola IG/Danna Paola La actriz mexicana se tomó un tiempo para relajarse y compartir una selfie en traje de baño con sus más de 15 millones y medio de seguidores. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

